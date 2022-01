Racije i kontrole saobraćaja za vikend u Banjaluci, kažnjeno 207 vozača

BANJALUKA - Banjalučka policija tokom proteklog vikenda izvšila je racije u dva ugostiteljska objekta na području Banjaluke, a na putevima koje pokriva PU Banjaluka vršena je pojačana kontrola saobraćaja s akcentom na alkohol, saopšteno je iz policije.

"Prilikom vršenja operativno-taktičke radnje racije u jednom ugostiteljskom kod lica inicijala A.B. pronađene su i oduzete tablete bromazepam i leksilium, a za koje navedene lice nije posjedovalo medicinsku dokumentaciju. Licu je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Takođe, sankcionisan je i konobar zbog počinjenog prekršaja posluživanje alkoholom iz Zakona o javnom redu i miru", pojasnili su iz policije.

Prilikom kontrole saobraćaja zbog voženja pod dejstvom alkohola kažnjeno je 207 vozača, navode oz policije.

"Od ukupno sankcionisanih 207 vozača sankcionisano je 127 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 55 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 16 vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i tri vozača koja su odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je šest 'mladih vozača', odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva", precizirano je oz PU Banjaluka.

Kako je saopšteno, evidentirana su i 64 ostala prekršaja, a zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja u dane vikenda uhapšeno je 36 osoba.