Radari i presretači za vikend "ulovili" 118 prekršaja

GRADIŠKA - Tokom vikenda evidentirano je 118 prekršaja prekoračenja brzine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, saopšteno je iz ove uprave.

Akcija je realizovana s akcentom na kontrolu brzine i prisustva alkohola u organizmu, pojasnili su iz policije.

Kako je navedeno, na kontrolu alkohola ukupno su kontrolisana 844 učesnika u saobraćaju, a 19 je kažnjeno.

"Kod dva vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, kod osam vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, kod sedam vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg, a kod dva vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu preko 1,50 g/kg, koji su i lišeni slobode", navodi se u saopštenju.

Takođe, pet vozača sankcionisana su i po drugim osnovama, a oduzeto je i jedno vozilo.