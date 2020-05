Radne kolege nastradale u stravičnom sudaru

SREBRENIK - Edin Fazlić (36) i Ade Buljubašić (36) iz Srebrenika poginuli su u utorak u saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu Tuzla - Srebrenik.

Nesreća se desila oko 17.35 u Dubokom Potoku, kada se škoda oktavia, u kojoj su se nalazili, direktno sudarila s kamionom.

Fazlić je u trenutku nesreće bio za volanom, dok mu je Buljubašić bio saputnik, a obojica su poginuli na licu mjesta kada se njihovo vozilo sudarilo s kamionom MAN, za čijim volanom je bio S.M. (48) iz Gradačca.

Smrt dvojice muškaraca na licu mjesta konstatovao je dežurni ljekar iz Doma zdravlja Srebrenik.

Fazlić i Buljubašić su, prema nezvaničnim informacijama, radili u jednoj srebreničkoj firmi plastične stolarije pa se pretpostavlja da su se kobnog dana vraćali s posla.

Prema nezvaničnim informacijama, prilikom preticanja jednog vozila škoda je zakačila bankinu, odbila se pa dijelom prešla u suprotnu traku, kada ju je udario kamion. On je udario u lijevu stranu auta, koji je od siline udara presavijen pa je lijeva strana potpuno uništena, zbog čega su tijela nastradalih jedva izvučena iz smrskanog vozila.

Kako je saopšteno iz tuzlanske policije, zbog sudara od 18.15 do 20.35 saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen na navedenoj dionici puta i isti je preusmjeravan alternativnim pravcima. Uviđaj su obavili službenici Policijske stanice Srebrenik i kantonalni tužilac, a policija još nastavlja istragu na koji je način došlo do tragedije.

Od nastradalih mladića, koje poznanici opisuju kao momke za primjer, mnogi su se juče opraštali putem društvenih mreža uz emotivne poruke. Saznajemo da je naređena obdukcija tijela nastradalih, ali i da je utvrđeno da vozač kamiona nije bio pod dejstvom alkohola.

Istog dana u mjestu Trn u Širokom Brijegu došlo je do nezgode, u kojoj su tri osobe povrijeđene, od kojih jedna teže, a pričinjena je veća materijalna šteta na vozilima. Do nezgode je došlo u utorak nešto prije 14 sati, u sudaru golfa i mercedesa lakše povrede zadobio je vozač mercedesa J.M., dok je njegov otac J.M. (72) zadobio teže povrede. On je nakon prijema u lokalnom domu zdravlja prevezen u SKB Mostar na dalje liječenje. Sa lakšim povredama prošla je B.Ć., koja je upravljala golfom i bila sama u vozilu u trenutku nezgode.