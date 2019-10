Radnik firme koju je zahvatio požar: Bojim se da je koleginica ostala u kući

BANJALUKA - U kući nas je bilo sedmoro, a nas nekoliko smo se bukvalno u sekundi spasili od vatre. Bojim se da je jedna koleginica ostala u kući, priča kroz suze D.S, jedan od radnika banjalučke firme koju je zahvatio požar.

Kako kaže sve se desilo u sekundi, kada je vidio vatru u objektu u kojem se inače proizvodi spužva.

"Potresen sam, šokiran, sve se odigralo brzo. Nas nekoliko je uspjelo izaći i to zadnji momenat, ali jedna naša koleginica, nismo sigurni... dozivali smo je... niko je nije vidio. Ništa se nije vidjelo od dima", kaže on drhtavim glasom.

O tome da li je žena koja je bila zaposlena u ovoj zgradi uspjela izaći iz kuće koju je zahvatila buktinja, još nema zvaničnih informacija.

Ipak, postoje nezvanične informacije da jedna osoba nije napustila zapljeni objekat, ali to nije potvrđeno.

Ono što su nam očevici ispričali, nalik je scenama iz horor filmova.

"Plamen visok i do 40 metara izbio je za sekundu u skladištu spužve. On se spepelio za 10 minuta. Neke su žene zapomagale na prozoru. Ljudi su začas pritrčali i parkirali kombi na koji su skakale. One su se spasile", kaže očevidac.