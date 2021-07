Radnik pumpe došao da da otkaz - potukli se on i vlasnik

U Ćoralićima kod Cazina se prije nekoliko dana, na jednoj benzinskoj pumpi dogodila tuča u kojoj su učestvovala dva lica.

Radi se o radniku pumpe F. N. i njenom vlasniku M. H., prenosi portal "Krajina.ba".

Kako je ispričao dvadesetogodišnji radnik F. N., on je, nakon dvadesetak dana otkako je zaposlen, tog, 21. jula u 14 sati došao kod vlasnika pumpe da raskine ugovor i prestane raditi, zbog, kako je rekao, nepridržavanja dogovora o radnom vremenu.

Prema njegovim riječima, prilikom dogovora o početku radnog odnosa, dogovorili su da prva smjena traje od 7 do 15 sati, a druga od 15 do 23 sata. Međutim, on je često morao ostajati u prvoj smjeni do 19 sati, a u drugoj do ponoći.

"Došao sam da dam otkaz u upravu gdje me je na samom ulazu u kancelariju M. H. počeo vrijeđati, na šta sam mu ja odgovorio da se nisam došao svađati već da na lijep način potpišem odjavu na šta je on nastavio vrijeđanje i pogrdno me poslao napolje, a prilikom izlaska me 'nabio' nogom na šta sam mu ja opsovao, a on je krenuo na mene i tu je došlo do tuče dok nas uposlenici nisu razdvojili", izjavio je F. N.

Nakon toga je kontaktirao policiju koja je došla na lice mjesta i napravila izvještaj, gdje je potvrđeno da je došlo do svađe, vike, drskog ponašanja i tuče između dva lica.