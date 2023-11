Radnik zatekao zapaljenu radnu mašinu

SANSKI MOST - Prije nekoliko dana u požaru je uništena radna mašina kompanije "Lager" iz Posušja, koja je bila angažovana na iskopavanju mrkog uglja na rudokopu Zlauša, u blizini sela Skucani Vakuf, petnaestak kilometara od Sanskog Mosta.

Tom prilikom, kako saznajemo iz policije, evidentirana je velika materijalna šteta, a ova informacija izazvala je pažnju ovdašnje javnosti, ali i različite komentare i glasine, s obzirom na to da se mještani okolnih sela već mjesecima žale na probleme s rudnikom.

Ipak, prema informacijama iz policije, te nakon izvršenog vještačenja, utvrđeno je kako je do požara došlo usljed kvara na električnim instalacijama.

"U protekli petak u jutarnjim satima zaposlenik kompanije 'Lager' javio je policiji da je pronašao zapaljenu radnu mašinu na području sela Skucani Vakuf. Policija, a potom i dežurna tužiteljica, izašli su na lice mjesta i ustanovili da je tokom noći između proteklog četvrtka i petka na rudarskoj istražnoj bušilici usljed požara načinjena veća materijalna šteta. Kriminalistički istražitelji, a potom i kantonalni protivpožarni inspektor uradili su svoj dio posla, ali kako se nije moglo zaključiti šta je dovelo do havarije na mašini, nadležna tužiteljica pozvala je sudskog vještaka elektrostruke. On je na osnovu uviđaja i detaljnog pregleda kablova na istražnoj bušilici zaključio da je došlo do samozapaljenja", navode iz policije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.