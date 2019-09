Raspisana potjernica za Bišćaninom koji je ubio oca iz nehata

BIHAĆ - Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisalo je međunarodnu potjernicu za 34-godišnjim Alvinom Kajtazovićem iz Bihaća koji je osuđen za ubistvo svoga oca Seada koje je počinio 15. oktobra 2017. godine.

Kajtazović je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora za krivično djelo Ubistvo na mah i nije se pojavio na izdržavanju kazne. Presuđen je 5. jula prošle godine na Kantonalnom sudu u Bihaću, a presuda je potvrđena 18. januara ove godine na Vrhovnom sudu FBiH.

MUP USK raspisao je međunarodnu potjernicu po narebi Općinskog suda u Bihaću, piše Klix.ba.

Podsjetimo, Alvin se fizički sukobio sa svojim ocem u porodičnoj kući u bihaćkom naselju Ribić, te ga je usmrtio nožem. Učinio je to iz nehata. U pritvoru je bio od 15.10.2017.godine do 22.03.2018. godine, te od 13.04.2018. do 26.04.2018.godine.

Riječ o mladom profesoru koji je završio anglistiku na Filozofskom fakultetu. Radio je u školi. Ovaj čin šokirao je Bišćane koji su imali samo riječi hvale za Alvina za kojeg su kazali da je trpio fizičko i psihičko nasilje kao i njegova majka, a koje je provodio upravo otac Sead. Preminuli je bio osuđen i na pet godina zatvora zbog navođenja na prostituciju. Bio je vlasnik ilegalnog noćnog kluba.

Alvin je trebao doktorirati u Austriji. Njegova trenutna lokcija nije poznata.

