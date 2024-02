Razbojnicima 15 godina robije: Popriječili im put pa ih opljačkali prijeteći pišoljima

​ZENICA – Denin Limo (34), Faruk Sejdić (40) i Adi Aljić (32), osuđeni su na 15 godina robije za razbojništvo nad dvije osobe od kojih su prijeteći pištoljma oteli novac i druge predmete.

Njima je Kantonalni sud u Zenici, izrekao nepravosnažnu presudu i po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kanton i osudio ih na po pet godina.

Prema presudi, oni su 03.10.2022. godine oko 00.15 časova u Visokom vozeći se opelom kojim je upravljao Limo prema mjestu Gornja Vratnica, prvo ispred sebe vidjeli parkiran golf.

Ispred auta su bili A. B. i A. S. koji su pušili cigarete, a trojac je, kada ih je uočio krenuo autom unazad da ima prepriječili put kako niko ne bi mogao proći.

Nakon toga, su svi trojica izašli iz auta, a u rukama su imali pištolje.

Razbojnici su prišli vozilu u koje su bili sjeli A.B. i A.S. pa im uz prijenju pištoljima naredili da im daju novac i da izvade sve što imaju kod sebe.

"A.B. je u strahu za svoj život jednom od njih predao 26 KM, a potom počeo da traži stvari po vozilu odakle je iz novčanika uzeo 250 evra, kabal od telefona, sat i parfem marke Hugo Boss", navodi se u presudi.

Drugi razbojnik je držeći pištolj prišao do suvozačeve strane gdje je sjedio A.B i iz ruku mu otrgnuo mobilni "Samsung", a potom ga pošpricao biber sprejom u predjelu lica.

Treći razbojnik je otvorio gepek u namjeri da uzme vrijedne stvari, pa kada u njemu nije pronašao ništa to je rekao ostalima te su nasilnici sjeli u svoje vozilo i otišli.

Na taj način oštetili su A. B. za oko 700 maraka i za sat neutvrđene vrijednosti, a A.S. za oko 350 KM.

"Dakle, uz upotrebu oružja, prijetnjom da će napasti život neke osobe oduzeli su tuđu pokretninu, s ciljem da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist, čime su počinili krivično djelo razbojništvo iz člana 289. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 31. KZ F BiH", navodi se u optužnici.

Njima je na prijedlog tužilaštva određen odnosno produžen pritvor.

U izrečenu kaznu zatvora uračunato im je vrijeme provedeno u pritvoru: Limi od 25.10.2022. godine do 06.02.2024. godine, Sejdiću od 26.10.2022. godine do 06.02.2024. godine, a Aljiću od 27.10.2022. godine do 06.02.2024. godine.

Presudom su oslobađeni obaveze naknade troškova krivičnog postupka i oni padaju na teret sredstava suda.

Oštećeni A. B. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

Sva trojica su već poznati policji zbog različitih krivičnih djela a Aljić i Sejić su osuđivan zbog krađa droge, nasilničkog ponašanja...

