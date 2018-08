Rezultati istrage o tragičnoj nesreći u Bihaću: Radnike ugušili otrovni gasovi

BIHAĆ - Rezultati preliminarne istrage potvrdili su da je smrt trojice uposlenika "Elektrodistribucije BiH" iz Bihaća uzrokovana djelovanjem otrovnih plinova koji su dospjeli u prostor gdje su oni obavljali radove.

Isključeno je kako je uzrok smrti eksplozija, požar ili slična hemijska reakcija usljed koje dolazi do oslobađanja energije.

"Obdukcija tijela je pokazala kako je smrt sve trojice nastupila gušenjem, odnosno udisanjem ugljen-dioksida i plinova iz agregata na kojima su oni radili", rekao je Adnan Beganović, viši inspektor u Upravi policije MUP-a USK.

Podsjećamo, u tragediji koja se dogodila u protekli četvrtak u Hidroelektrani Una-Kostela nadomak Bihaća smrtno su stradali Sead Mujić (56), Elvis Salihodžić (46) i Admir Mulić (57), koji su bili zaposleni u pomenutom postrojenju, dok je sedam osoba povrijeđeno.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona provodi istragu o utvrđivanju okolnosti koje bi potvrdile ili negirale sumnje da su trojica radnika izgubila živote zbog eventualnih propusta vezanih za propise i mjere njihove zaštite na radu.

"U tom pravcu smo iz prostorija 'Elektrodistribucije' u Bihaću izuzeli određenu dokumentaciju koja se odnosi na propise iz oblasti zaštite na radu", potvrdili su u Tužilaštvu BiH.

U ovoj tragičnoj nesreći povrijeđena su još tri radnika, kao i četiri medicinara koji su radili na izvlačenju tijela i zbrinjavanju unesrećenih. Svi oni su hospitalizirani u Kantonalnoj bolnici u Bihaću i njihov zdravstveni oporavak teče dobro.

Podsjetimo, Policijska stanica u Bihaću u četvrtak oko 13 sati primila je telefonski poziv zaštitara koji je radio na obezbjeđenju hidroelektrane u Kostelima. On je policiju obavijestio kako je unutar jedne podzemne prostorije objekta, šahta dubokog oko desetak metara, došlo do nesreće kada su se u njoj nalazila četiri radnika koja su obavljala remont postrojenja. Pripadnici policije i vatrogasci, te medicinski radnici su izašli na mjesto nesreće i potvrdili tačnost ove informacije. Dolaskom do pomenute prostorije uočena su četiri tijela, od čega je jedno davalo znakove života. Medicinski radnici su uspjeli izvući tijela iz prostorije u kojoj se dogodila eksplozija, te su im pokušali pružiti zdravstvenu pomoć. Svi su vozilima Hitne pomoći transportovani u Kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje su liječnici nakon više bezuspješnih pokušaja reanimacije proglasili smrt tri osobe, dok je četvrti radnik u teškom stanju hospitaliziran.

Dženaza i ukop trojica stradalih radnika obavljeni su juče na gradskom mezarju "Humci" u Bihaću, a odlukom gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića, ovaj dan je proglašen danom žalosti.