Ročište Alisi Mutap: Šta je tužiocima rekao zaštićeni svjedok

Pred Tatjanom Kosović, sudijom za prethodni postupak Suda BiH, danas je održano ročište za određivanje mjere pritvora Alisi Mutap Ramić, bivšoj djevojci ubijenog Dženana Memića koja je bila s njim kobne noći 8. februara 2016. kada je usmrćen.

Osim za nju, danas se raspravljalo i o pritvoru Muameru Ožegoviću, recepcioneru hotela "Crystal" na Ilidži te Nebojši Veljoviću i Nedžadu Hrvatu, policajcima DKPT BiH.

Inače, tokom istrage Mutap se pravdala da ima amneziju te da o Dženanovom povređivanju ne zna ništa, ali je mladićeva porodica tokom petogodišnje borbe za pravdu prikupila niz dokaza da ne govori istinu, a što je rezultiralo njenim hapšenjem.

Za Ožegovića se sumnja da je učestvovao u brisanju snimaka s kamera videonadzora na hotelu, a na kojima su navodno bile zabilježene osobe koje su učestvovale u zataškavanja ovog mučnog slučaja. Tužioci Ćazim Hasanspahić i Dubravko Čampara detaljno su obrazložili opšte i posebne pritvorske razloge.

Hasanspahić je naveo da se u ovom predmetu radi o očitom fingiranju i podmetanju dokaza. Inače, tužioci su citirali dijelove iskaza pojedinih svjedoka.

"Svjedok B.O., koji je inače policajac, kazao je da je Alisa hladnokrvno pričala o slučaju. Kada je zazvonio telefon rekla mu je: 'Javite se to je moj otac'. To ne ukazuje na amneziju", naveo je Hasanspahić te je nastavio:

"Ranije smo najavljivali proširenje istrage i idalje radimo na otkrivanju novih osumnjičenih i njihovih saučesnika. Ovdje se radi o fingiranju i podmetanju dokaza. Pritvoreni Zijad Mutap i Hasan Dupovac su platili da se Renault Clio, koji nema veze s istragom, doveze i da se podmetne. Podjećam i da iz KCUS-a nije izuzeta krvava majica Alise Mutap. Niz dokaza je uništio Dupovac. On je izuzeo snimke sa kamera više od 10 videonadzora i nikada ih nije zadokumentovao i predao u MUP KS. On je na licu mjesta bacio i komade stakla da bi se fingirala saobraćajna nesreća. Podmetanje i uništavanje dokaza je plod organiziranog rada koji je za cilj imao da nikada ne saznamo kako je stradao Dženan Memić. Takođe, više svjedoka potvrdilo je da su snimci s kamera videonadzora hotela "Crystal" na Ilidži postojali. Policajci N.B. i E. K. koji su dolazili da izuzmu snimke potvrdili su da je Ožegović kazao da postoje snimci. Ali, dolazi do nestanka struje prilikom izuzimanja. Oni su potvrdili da postoji više kamera na hotelu i da je pokrivena njima i Velika aleja i da se u kritično vrijeme tu vide počinilac i vozilo interesantno za istragu. Vratili su se 22. februara 2016. godine, zatekli su Ožegovića na recepciji, ali ne snimke. Vještaci SIPA-e utvrdili su da nestanak struje nikako nije mogao utjecati na brisanje snimaka jer je ostali materijal prije 8., 9., 10. i 11. februara 2016. od prije i poslije događaja ostao na hard disku. Dakle, potvrđeno je da je snimak namjerno izbrisan", kazao je Hasanspahić.

Takođe, tužilac Hasanspahić je kazao da je Ožegović, prema izjavi svjedoka S. Č., imao umijeće da manipuliša videonadzorom odnosno da je znao izbrisati snimke.

"Kritične noći Mutap je primljena u KCUS, a doktorica koja ju je primila, a koja je svjedok u ovom predmetu navela je da je ona bila svjesna, orijentisana i komunikativna te je otpuštena na kućno liječenje. Doktor Hamza Žujo je vještačio njenu povredu za koju je rekao da je lakša te stoga ne postoji mogućnost amnezije jer nema potresa mozga", pojasnio je Hasanspahić.

S druge strane, tužilac Čampara je naveo da je devet svjedoka zatražilo zaštitu.

"Ovo je osjetljiva faza postupka i zbog toga nismo dostavili sve dokaze odbrani. Nezabilježeno je da neko dođe u KUM i doktor kaže da je orijentiran i stabilan te da ide kući, automatski nema amnezije. Zašto je vršen pritisak na doktore da napišu u nalazu da je amnezija u pitanju. Doktori na to nisu pristali. Rađeno je to da se neko zaštiti, da se ne otkrije počinilac zločina. Imamo 8. februara snimak, u petak nestaje struje, a u ponedjeljak nema snimaka, to je urađeno da se neko zaštiti. Oni su otišli i korak dalje. Tražili su nove doktore koji će napisati da se radi o amneziji. Alisa je policajcima DKPT-a, koje je zaustavila kobne noći, rekla i kako se zove i u koju školu je išla i koje tablete pije, dakle, ovdje je sve jasno. Ovdje su institucije sistema zataškavale činjenice u ovom predmetu i skrivali izvršioce. Ako ovi osumnjičeni budu na slobodi imat ćemo anarhiju. Alisin otac Zijad koji je došao na lice mjesta pričao je gluposti policajcima. Kako mu je auto ukradeno, a ne prilazi povrijeđenoj kćerki. To je uradio zato što se ranije čuo s njima. To su nemoguće stvari", naveo je Čampara.

(Avaz.ba)