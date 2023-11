Ročište zbog ubistva: Bećirovićev advokat tvrdi da njegov klijent nije u dobrom stanju

SARAJEVO - Ročište za određivanje pritvora Anelu Bećiroviću kojem se na teret stavlja da je ubio svoju nevjenčanu suprugu Emiru Maslan pred četverogodišnjim djetetom, održano je danas pred Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Njegov advokat po službenoj dužnosti Omar Mehmedbašić rekao je, između ostalog, da presuda već donesena, te je pitanje samo kolika će biti visina kazne.

Advokat je istakao da njegov klijent nije u dobrom psihičkom stanju, te se on u njegovo ime obrati Sudu.

"Moj klijent je rekao je da je beskrajno volio svoju suprugu i dijete. To je njegova izjava, a ne moja. On nije manipulisao dokazima i odmah ih je predao policiji. Takođe u razgovoru sa njim rekao mi je da nikada ne bi ponovio krivično djelo. Počinio je to jer je pokušao vratiti suprugu. Žao mu je što nije ubio i sebe, a nije mogao da živi bez porodice", rekao je, između ostalog, Mehmedbašić.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo uputilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu prijedlog da odredi jednomjesečni pritvor Anelu Bećiroviću, osumnjičenom za ubistvo partnerice Emire Maslan u naselju Alipašino Polje. Pritvor je zatražen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo, kao i zbog opasnosti da bi njegovo puštanje na slobodu moglo rezultirati uznemirenjem javnosti.

Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora od 30 dana za krivična djela ubistvo i nabavljanje oružja i municije.

Bećirović je uhapšen u ponedjeljak navečer u stanu u naselju Hrasno, gdje je pobjegao i poveo dijete sa sobom nakon što je je na Alipašinu polju prethodno ubio nevjenčanu suprugu.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni imao zabranu prilaska žrtvi.

Naime, Bećirović je ranije osuđivan za krivično djelo nasilje u porodici na dva mjeseca zatvora, dok je evidentiran ukupno sedam puta, i to za napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, ugrožavanje sigurnosti, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, neovlaštenu proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nasilje u porodici.

Opštinski sud u Sarajevu mu je u decembru prošle godine izdao rješenje kojem se izriču zabrana približavanja nevjenčanoj supruzi na udaljenosti od 500 metara, u trajanju od 24 mjeseca, zabranu uhođenja i uznemiravanja u trajanju od 24 mjeseca, a takođe mu je bio izrečen obavezan psiho-socijalni tretman u trajanju od šest mjeseci.

Ovaj zločin je uznemirio javnost koja kao glavne krivce za smrt mlade majke vidi u kompletnom sistemu koji uprkos njenim brojnim prijavama nije zaštitio njen život.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.