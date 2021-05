Roditelji stradalih mladića 9 godina čekaju pravdu, tužilac u penziji

BANJALUKA, SARAJEVO - Navršeno je devet punih godina otkako su u banjalučkom naselju Zalužani, u padu aviona, poginuli Nikola Stević (19), Nemanja Goronja (32), Alen Crnalić (24), Stefan Karanović (23) i Srđan Kosić (18), a istraga o ovoj stravičnoj nesreći još nema epilog.

Štaviše, pod velikim znakom pitanja je kad će ovaj slučaj biti okončan u Tužilaštvu BiH, s obzirom na to da je tužilac, koji je na tom predmetu radio godinama, otišao u penziju, a što je "Nezavisnim novinama" potvrđeno iz više izvora.

Naime, potvrdio je to naš sagovornik blizak Tužilaštvu BiH, ali i Omer Kulić, doktor nauka iz oblasti avijacije, koji je bio uključen u istragu ove avionske nesreće, a koja je u crno zavila pet porodica.

Kulić u izjavi za "Nezavisne" potvrđuje da je postupajući tužilac, koji je slučaj vodio, kako kaže, šest ili sedam godina, otišao u penziju te da je predmet dodijeljen nekom drugom, ali ne zna kome.

"Ja sam dva-tri puta pisao Tužilaštvu. Tužilac koji je taj predmet držao ništa nije uradio. Davno je morala biti okončana istraga. Imate tu dovoljno i dokaza i svjedoka", naglasio je Kulić.

"Nezavisne novine" već mjesecima od Tužilaštva BiH pokušavaju dobiti odgovore na pitanja da li su okončali istragu o ovoj avionskoj nesreći, te, ako nisu, šta je dosad utvrđeno. Kako ranije, tako i juče, poslali smo im pitanja, ali odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili.

Živko Stević, otac Nikole Stevića, ogorčen je jer ni on ne dobija nikakve informacije o dosadašnjem toku istrage. Prema njegovim riječima, u ovom slučaju radi se o zataškavanju, odnosno, istina se krije.

"Mi apsolutno ništa ne znamo, kao da se to nije ni desilo. Ne znam šta ti ljudi rade, gdje to drže, ko to krije. To je zataškavanje, sto odsto. Mi ne možemo ni do čega doći, nemamo nijedan papir, osim izvještaja o smrti", rekao je Živko Stević u izjavi za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, 20. maja 2012. godine, pet uzornih momaka nastradalo je kada se u Zalužanima srušila i zapalila letjelica u kojoj su bili, i to neposredno nakon polijetanja.

Pad i tragičnu smrt sinova, uz zastrašujući vrisak, posmatrali su roditelji, a zatim su svojim vozilima bezuspješno pokušali da guraju olupinu aviona kako bi izvukli svoje najmilije. Očevi i majke ni devet godina kasnije ne znaju ko im je nanio najveću životnu bol.

Uzroci pada letjelice, koja je u crno zavila grad na Vrbasu, još su pod velom tajne. Istražioci su ranije davali šture, a danas ne daju nikakve informacije. Godine prolaze, a bol ostaje. Brojna pitanja su bez odgovora.