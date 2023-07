Roguljiću došli u dvorište, tražili mu 300.000 franaka?

BANJALUKA, LAKTAŠI - Zbog sumnje da su došli u dvorište biznismena Slavka Roguljića, te od njega tražili da vrati dug od 300.000 švajcarskih franaka, što u našoj valuti iznosi oko 600.000 KM, uhapšeni su Banjalučani Aco Zenić i Milan Damjanović.

Sam Roguljić nam je potvrdio da je on ovaj slučaj prijavio policiji, a najgore mu je, dodaje, što je zaprijećeno njegovoj djeci.

U izjavi za "Nezavisne novine" ovaj biznismen potvrđuje da su oni došli u njegovo dvorište.

"To je veliki udar, ružno je baš bilo. Ovaj jedan prijeti djeci. Ja kažem: 'Izvolite, šta treba, ubij mene.' On kaže: 'Neću tebe, ubiću dijete'", rekao je Roguljić za "Nezavisne novine".

On je dodao da sa jednim od osumnjičenih (Damjanović) ima spor u vezi sa novcem, ali da je prijetio drugi osumnjičeni.

"Taj Aco je reketaš, razumijete? On je meni prijetio. Rekao mi je: 'Neću tebe, pobiću ti drugo, najslađe.' U dvorištu meni!", kazao je Roguljić.

Dodao je da je bio u policiji i da je morao prijaviti, te se nada da, kako ističe, postoji pravna država.

"Ja sa Damjanovićem imam dobre odnose, on je bio tu, razdvajao nas. Ja njemu dugujem novac. On i ja smo se sastali da se sporazumimo", istakao je Reguljić.

Upitan o kojoj je cifri riječ, Roguljić odgovara da je dug iz perioda kada je odnos franka i marke bio 1:1,10.

"Ja sam njemu vraćao. Dugo to stoji. Svaki mjesec sam mu davao. Po mojoj računici dugujem 200.000 do 250.000 evra", kaže Roguljić.

S druge strane, izvori "Nezavisnih" upućeni u detalje istrage kažu da je dvojac osumnjičen da je tražio od Roguljića 300.000 "švajcaraca".

Zanimljivo je da je, dok Roguljić tvrdi da je jedan od njih prijetio njegovoj djeci, Tužilaštvo slučaj okvalifikovalo samo kao krivično djelo samovlašće, za šta je zaprijećena novčana, ali i zatvorska kazna.

"Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada biće kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko to uradi silom ili ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život ili tijelo, ili u sastavu grupe, biće kažnjen zatvorom od šest mjeseci do tri godine", navodi se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Iz banjalučke policije su juče saopštili da su njihovi policajci dan ranije uhapsili dvojicu Banjalučana, osumnjičene za samovlašće.

"Sumnjiče se da su istog dana upućivali ozbiljne prijetnje jednom licu i iznuđivali novac koji to lice duguje osumnjičenom M.D.", potvrdili su iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od osumnjičenih juče je pušten na slobodu, baš kao što će biti i drugi.