Rudare zatrpala 44 kubika zemlje, tužilaštvo neće sprovoditi istragu

BIJELJINA - Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini neće sprovoditi istragu o pogibiji rudara Slaviše Žugića (42) iz Milića i Branislava Ostojića (30) iz Zvornika, jer, kako je obrazloženo, nije utvrđeno da ima bilo čijih subjektivnih propusta za ovu nesreću, koja se dogodila 22. marta u jami na području opštine Srebrenica.

Kako je konstatovano, do tragedije u Radnoj jedinici Podzemna eksploatacija Braćan, a koja posluje u okviru sektora "Rudarstvo" kompanije "Boksit" Milići, došlo je usljed jakih jamskih pritisaka, kada su se obrušila blizu 44 kubna metra materijala, usljed čega je uništena već ugrađena drvena podgrada.

U naredbi o nesprovođenju istrage navedeno je da su uviđaj izvršili pripadnici PU Zvornik, uz prisustvo rudarskog inspektora Miloša Divovića, a saslušan je i veći broj svjedoka, te je ljekar Jelena Pavlović izvršila vanjski pregled nastradalih.

"Sačinjen je zapisnik iz čijeg se sadržaja vidi da se radi o zadesnoj smrti", navodi se u naredbi.

Kako se dodaje, iz izjava svjedoka nesporno proizilazi da je kobnog dana, dok su jami bili Ostojić i Žugić, a koji su podgrađivali hodnik jame s ciljem obezbjeđivanja, došlo do odrona veće količine rude, zbog čega su oni zatrpani, što je prouzrokovalo njihovu smrt.

"Iz izvještaja rudarskog inspektora evidentno je da je on konstatovao da se radi o nesrećnom slučaju, koji se desio 22. marta oko devet časova, u jami gdje su Ostojić i Žugić kritične prilike postavljali drvenu zalogu između okvira postojeće podgrade", ističe se u naredbi o nesprovođenju istrage.

Dodaje se da je evidentno da je inspektor na licu mjesta konstatovao sve činjenice koje su bitne za davanje njegovog nalaza, odnosno mišljenja, pa je na bazi tih podataka konstatovano da su nesreću izazvali jaki jamski pritisci.

"Takođe je konstatovao da nastradali Ostojić, koji je rukovalac mašine, u tom momentu nije bio u mašini, nego ispred nje, to jeste u zoni koja je zahvaćena obrušavanjem, zbog čega je došlo do nesreće", piše u naredbi o nesprovođenju istrage.

Do obrušavanja materijala, , došlo je iznenada i, kako sam rudarski inspektor konstatuje, na taj proces se ničim nije moglo uticati sem da se na vrijeme primijeti i da se što prije povuče iz te zone.

"Najvjerovatnije nastradali radnici nisu uspjeli to primijetiti na vrijeme, odnosno ništa ih nije upozoravalo da bi do toga moglo doći te je taj iznenadni faktor obrušavanja i doveo do ove posljedice", navode iz Tužilaštva.

Kako se ističe, nesporno se može zaključiti da ovaj događaj predstavlja nesreću na poslu. Zaključeno je da sve govori da nema obilježja krivičnog djela.

Podsjetimo, "Nezavisne" su ranije objavile da su se ekipa čete za spasavanje i zaposleni našli brzo na licu mjesta, čineći sve da se odstrani materijal i dođe do zatrpanih rudara. Tijela su izvučena kobnog dana oko 19.30.