S majkom brutalno izmasakrirao suprugu pa plakao u Tužilaštvu

Nermina Ravlić brutalno je ubijena prije nekoliko dana u sarajevskom naselju Pofalići, pokazala je istraga.

Njeno tijelo bukvalno je izmasakrirano, prenosi Avaz.

Drvena motka

Za ubistvo nesretne žene na izrazito okrutan način sumnjiče se njen suprug Goran Ravlić i njegova majka Ledžiba Ravlić, za šta ih i Tužilaštvo KS tereti i zbog čega im je predložen pritvor. Pomagaču Latifu Jašareviću se na teret stavlja krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć nakon izvršenog krivičnog djela.

"Avaz" otkriva nove detalje ovog stravičnog zločina koji je potresao BiH, ali i region.

Saznaje se da je žena ubijena s više udaraca različitim predmetima, jedan od njih je drvena motka, a u samom činu ovog stravičnog zločina učestvovala je i njena svekrva, koja je podjednako kao i njen sin udarala žrtvu, sve dok je nisu usmrtili. Saznaje se da je tijelo bilo neprepoznatljivo, a glava doslovno smrskana.

Goran i njegova majka su nesretnu Nerminu izmasakrirali do neprepoznatljivosti. No, da bi sakrili tragove ubistva, Ledžiba je davala manipulirajuće izjave istražiteljima. Ona je kazala da se njen sin želi ubiti te da ne zna gdje se nalazi, iako se on krio u drugom stanu u Sarajevu i za to vrijeme na društvenim mrežama objavljivao statuse i fotografije s Nerminom.

Saznajemo da je, uz pomoć OBA, otkriven u stanu na Stupu u ulici Kurta Šorka.

Pritvor je zatražen i zbog straha od bjekstva jer ima dokumente Republike Hrvatske.

Svi šokirani

I dok se utvrđuje tačan motiv ubistva nesretne žene, čije je tijelo danima bilo u stanu, policijski službenici, ali tužioci kažu da ovakav zločin ne pamte. Policajci koji su došli na lice mjesta ostali su šokirani prizorom koji su zatekli.

"Avaz" saznaje da se osumnjičeni Goran Ravlić tokom ispitavanja u Tužilaštvu nije branio ćutanjem, nego je sve vrijeme plakao. On je u iskazu tvrdio da nije ubio suprugu i da ju je volio.

No, materijalni dokazi tvrde drugačije. Međutim, pošto je Ravlić težak duševni bolesnik, a što je tvrdio i njegov advokat, naravno da tužioci nisu uzeli njegov iskaz "zdravo za gotovo".

Zanimljivo je to što Tužilaštvo ima dokaze da je ubica supruge prije nekoliko godina bio suđen u Hrvatskoj, zbog čega je ležao na psihijatrijskoj ustanovi u Zagrebu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.