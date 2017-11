Sa suđenja optuženim dilerima u Banjaluci: Kokain zvali "gume"

BANJALUKA - Šest optuženih dilera, koje terete za šverc kokaina, prilikom telefonskih razgovora tokom kojih su pričali o drogi koristili su termine kao što su nabavka auto-guma i dijelova za vozilo, rekla je u banjalučkoj sudnici Dragica Glušac, tužilac u ovom predmetu.

Snimljeni razgovori između optuženih su prezentovani u banjalučkom Okružnom sudu.

Osim Ognjena Brankovića (37), u ovom slučaju na optuženičkoj klupi se nalaze Jelenko Tamburić (53), suspendovani radnik banjalučkog gradskog preduzeća "Akvana" i bokserski sudija, kao i njegova supruga Vesna (60), zatim Nebojša Mikić (39) iz Banjaluke i Nedžad Omeragić (45) iz Broda.

"Drug, da li dolaziš po gume? Javi da znam, zove me gazda i pita. Ako nećeš dolaziti da isporučim drugome", jedna je od poruka koju je Tamburić poslao Omeragiću.

U razgovoru s optuženim Brankovićem, Tamburić ga pita: "Kada možeš dovesti do mene", a on mu odgovara: "Dok završim dio od auta i eto me! Tražim neki dio da završim kompletan auto".

Tužilac Dragica Glušac je nakon preslušavanja razgovora i iščitavanja poruka rekla da je riječ "gume" sinonim za kokain, a "dijelovi vozila" predstavljaju novac od prodaje droge.

Ona je istakla da se iz razgovora može zaključiti kako se Jelenko sastajao i komunicirao sa Brankovićem, kome je predavao novac od prodaje droge.

Ovakva interpretacija tužioca se nije svidjela odbrani optuženih, koja se usprotivila.

Advokat Nebojša Pantić je rekao da tužilac u svojim komentarima iznosi neke stvari za koje odbrana tvrdi da nisu tačne.

Jelena Janković, vještak hemijske struke, kazala je da je vještačenjem materije oduzete od pojedinih optuženih utvrdila da se radi o smjesi kokaina i drugih hemijskih supstanci.

Prema njenim riječima, vještačenje je uradila po naredbi republičkog tužilaštva koje joj je dostavilo materijal, odnosno vrećice bijelog praha. Istakla je da je u pojedinim uzorcima bilo mješavine kokaina sa paracetamolom i kofeinom, a u drugim je bilo primjese anestetika lidokina, kao i levamisol.

Prema optužnici, pomenuta petorka je činila zločinačko udruženje koje je od juna 2015. do marta 2017. kontinuirano prodavalo kokain.

Drogu je navodno nabavljao Branković, a prodaju su dogovarali putem telefona. Jelenka optužnica tereti i za nedozvoljenu trgovinu jer je s ciljem nelegalne prodaje nabavio i držao na radnom mjestu u Gradskom olimpijskom bazenu medicinske tablete ksalol.

Ovo je inače lijek koji smanjuje osjećaj uznemirenosti i napetosti.