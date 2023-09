Sanjani o udesu: Prasak nas je istjerao van, vidjeli smo zgužvano auto

SANSKI MOST - U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu u naselju Husimovci, nekoliko kilometara od Sanskog Mosta, život je izgubio 24-godišnji Amel Crnkić iz sela Donji Kamengrad.

On je stradao vozeći automobil reno megan, a do nesreće je došlo kada je vozilo, krećući se velikom brzinom, sletjelo s puta u obližnji jarak za odvodnju vode, te silovito udarilo u betonski most koji se nalazio na tom mjestu.

Od siline udarca automobil se pretvorio u smrskanu i zgužvanu gomilu metala i plastike, a vozač je prilikom udara ispao iz vozila i poginuo na licu mjesta.

Iako su vozaču u pomoć pritekli mještani koji žive u kućama koje se nalaze u blizini, za mladića nije bilo spasa.

"Prizor je zaista bio užasan, siloviti i glasan prasak nas je istjerao iz kuća, a vozilo nije imalo nikakav oblik i bilo je naprosto zgužvano", kaže jedan od očevidaca ovoga događaja.

Kako nezvanično saznajemo, mladić se nalazio na privremenom radu u Hrvatskoj, a kod kuće je provodio slobodne dane.

Iz policije USK su još jednom uputili upozorenje svim vozačima da voze pažljivo i pridržavaju se saobraćajnih pravila, te tako zaštite sopstveni, kao i živote drugih.