Sankcionisana 22 pijana vozača

Na području Policijske uprave (PU) Gradiška, u dane vikenda u vremenu od 19:00 do 01:00 čas, realizovana je akcija sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu, gdje su sankcionisana 22 vozača, saopšteno je iz ove Policijske uprave.

Tokom navedene akcije, ukupno su kontrolisana 1022 učesnika u saobraćaju, od kojih je 1021 učesnik podvrgnut testu utvrđivanja prisutva alkohola u organizmu, kojom prilikom su 22 učesnika sankcionisana zbog prisustva alkohola u organizmu.

"Kod 3 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, kod deset vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, kod osam vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg, a kod jednog vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu preko 1,50 g/kg, koji je i lišen slobode", navodi se u saopštenju PU Gradiška.

Takođe, osam vozača sankcionisano je i po drugim osnovama.

PU Gradiška nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa podizanjem svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Apelujemo na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo", navodi se u saopštenju.