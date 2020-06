Sankcionisano 12 pijanih vozača

GRADIŠKA - Pripadnici Policijske stanice Srbac kaznili su 12 vozača zbog prisustva alkohola u krvi od 44 kontrolisana.

"Kod jednog vozača utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 promila, kod šest vozača od 0,31 do 0,80 promila, kod četiri vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 promila, dok je kod jednog vozača utvrđena koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila i on je lišen slobode", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

U saopštenju se dodaje da su tri vozača sankcionisana i po drugim osnovama.

Akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu prisustva alkohola u krvi sprovedena je na području koje operativno pokriva Policijska stanica Srbac, 5. juna od 20.00 časova do 6. juna u 2.00 časa.

Policijska stanica Srbac i u narednom periodu nastavlja sa sprovođenjem navedenih aktivnosti, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.