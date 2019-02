Sarajlija tvrdi da je pomogao policiji u pronalasku Edina Gačića

SARAJEVO - Sarajlija Sadmir Tarić, uposlenik preduzeća Sarajevoputevi d.d, tvrdi da je on pomogao da se pronađe višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio u bjekstvu devet dana, nakon čega je ubijen u vatrenom obračunu s policijom.

Tarić je za televiziju "N1" rekao da je policiji prijavio još u nedjelju da je vidio Gačića koji se skrivao u šumi u kojoj su ga pripadnici policijskih i sigurnosnih službi i pronašli, a nakon toga i likvidirali.

"Prijavio sam to policiji još u nedjelju i oni su ga locirali kad sam ja javio gdje se nalazi, odnosno u šumi, na jednoj stijeni odakle je virio. Odmah sam znao da je on, jer šta će neki čovjek tu sam. Vidio sam da je u čućećem položaju. Onda se na sekundu opustio, ali kad je mene vidio bolje, jer je on na visini, vidio me pa se sklonio", ispričao je Tarić za "N1" i dodao:

"Ja sam nakon toga izašao iz auta i poredao signalizaciju. Jučer, kada sam završio dnevnu ophodnju, vidio sam jednog policajca samog kako ide s dvije puške. Pitao sam ga šta je bilo, na šta mi je odgovorio da su ga ubili".

Naveo je i kako mu je puna glava svega i da je sad svjestan šta se dešavalo prethodna dva dana. Kaže kako je sigurno vozio pored njega svaki dan, i to po nekih sedam ili osam puta.

S obzirom na to da je Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku kojom su raspisali nagrada u iznosu od 50.000 KM za osobu koja da informacije koje bi dovele do pronalaska Gačića, novinari pomenute televizije pitali su ga da li su mu se javili nadležni u vezi nagrade.

"Nadležni mi ne vjeruju. Ja sam to prijavio, ali eto oni hoće sebi da uzmu pare. Iskreno sam prijavio policiji, a oni što traže rupu u zakonu... Išao sam srcem da poginem. Ima policija iz Kiseljaka - ja sam s njima goloruk išao gore pješke. Tri dana sam ja tu hodao, mogao sam metak dobiti u glavu. Ostao sam ih i čekati dok ne dođu. Njima na dušu. Ako su napisali, neka isplate ako sam zaslužio, ako je 50.000 vrednije od nečijeg života, onda ne znam", naglasio je.

On tvrdi i da mu telefon stalno zvoni, da mnogi mediji iz Bosne i Hercegovine traže izjavu, ali i Hrvatske.

"Ja sam ovo najviše uradio zbog ljudi, zbog običnih smrtnika kao što sam ja i ostali, jer sam pomislio kako će sići i ubiti nekoga", rekao je.

Na jučerašnjoj vanrednoj konferenciji za novinare premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je rekao da će odluka o raspodjeli sredstava od nagrade biti donesena nakon policijskog izvještaja.

Nakon Tarićevih medijskih istupa oglasio Forto je poručio da će s ovim mladićem biti obavljeni razgovori.

"Kao što smo rekli jučer na konferenciji za medije, nakon policijskog izvještaja ćemo utvrditi činjenice vezane za raspisanu nagradu. Obavijestio sam ministra unutrašnjih poslova da treba porazgovarati s osobom koja tvrdi da joj pripada nagrada", napisao je Forto na svom Facebook profilu.