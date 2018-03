Sedam godina robije za ubistvo kolege ispred noćnog kluba

BIHAĆ, SANSKI MOST - Kantonalni sud u Bihaću osudio je Ernada Kadića (35) na sedam godina zbog ubistva kolege Damira Dulića (28), a koji je nožem nasmrt izboden 22. januara prošle godine ispred noćnog kluba "Palazzo" u Sanskom Mostu.

Radi se o nepravomoćnoj presudi, koja je izrečena nakon što je okončana glavna rasprava u ovom predmetu.

Kako saznajemo, Sud je kao olakšavajuću okolnost u presudi Kadiću uzeo u obzir da je ubistvo učinjeno u samoodbrani, a žalbu na presudu najavili su tužilaštvo i odbrana.

Istovremeno, Kadić je oslobođen optužbe da je Ersidu Skoki (31) nanio lakše povrede. S obzirom na to da je Kadić sve vrijeme bio u pritvoru, Sud je donio rješenje kojim mu je ova mjera ukinuta i on je pušten na slobodu do pravosnažnosti presude.

Podsjećamo, Kadić, Dulić i Skoko su kobnog dana bili u pomenutom ugostiteljskom objektu, gdje su skupa pili alkohol. U jednom trenutku su se počeli žestoko svađati i obezbjeđenje diskoteke ih je izbacilo napolje.

Kadić i Dulić su se, kako je ranije objavljeno, ispred lokala počeli naguravati, nakon čega su se i potukli. U jednom trenutku Kadić je, kako se navodi, izvukao skriveni nož i Dulića dva puta ubo u vrat, a nakon toga pobjegao s lica mjesta. Nekoliko sati kasnije predao se policiji u pratnji advokata.

Duliću su, podsjetimo, nakon što je izboden, u pomoć priskočili gosti lokala i obezbjeđenje. On je s teškim povredama i presječenom vratnom arterijom prebačen u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sanski Most.

Ukazana mu je tu pomoć, a zatim je, zbog težine povreda sanitetskim vozilom upućen u Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci, ali je preminuo tokom transporta.

Odranije je poznato da su se sva trojica dobro poznavali. Kadić je, kako se tvrdi, dugo živio i radio u Njemačkoj, a navodno je u preduzeću čiji je suvlasnik zaposlio ubijenog Dulića.

Navodno su dan prije ubistva viđeni u više kafana zajedno i cijeli dan su pili alkohol, pa se pretpostavlja da je to kumovalo svađi, a potom i ubistvu.

Skoko je ranije u Sudu potvrdio da je sa Dulićem kobnog dana pijančio, te da im se u "Pallazu" pridružio i Kadić.

Prema njegovim riječima, počela je prepirka između Kadića i Dulića zbog plaćanja računa, nakon čega ih je vlasnik lokala obojicu izgurao prema izlazu. Zatim je ispred došlo do zločina.

