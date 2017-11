Sedamnaestogodišnjak opljačkao prodavnicu i pretukao trgovkinju

SRBAC - Sedamnaestogodišnjak iz Srpca osumnjičen je da je u nedjelju ujutru opljačkao trgovinu "Duša" u srbačkom mjestu Povelič, te pretukao pedesetdvogodišnju trgovkinju M.V.

Osim nesrećne žene, koja je još u šoku, od zaprepaštenja se pokušava oporaviti i vlasnica prodavnice, kojoj je svega pet dana ranije, iz garaže pored kuće, ukraden terenac dačija daster, vrijedan 15.000 KM!

Policija je uhapsila tinejdžera, osumnjičenog za pljačku prodavnice, odakle je, kako ga terete, ukrao oko 1.100 maraka.

Uhapšen je prekjuče, zbog razbojništva koje se dogodilo tog dana oko 7.25. Tokom pretresa je pronađen novac, ali i odjeća koju je koristio.

Trgovkinja, koju je napao, za "Nezavisne" priča da razbojnik nije bio maskiran, izuzev što je, pri upadu u trgovinu, imao kapuljaču na glavi.

"To je dijete koje znam od kada se rodio. Nikada ne bih rekla da bi meni to uradio", kaže M.V. na početku razgovora za "Nezavisne".

Idući na posao ona ga je srela, a kako je bio mrak, pomislila je da je u pitanju njen djever, te mu poželjela dobro jutro, s tim što nije dobila odgovor.

"Zatim sam otišla u trgovinu, otvorila je, popalila svjetla, iznosila plastiku, metle i ostale stvari koje budu vani. Unijela sam dvije gajbe s pecivima u prodavnicu, a kada sam se vratila po treću, na jednom uskom prolazu do rafe neko me iza leđa uhvatio za ruke", prisjeća se trgovkinja.

Razbojnik joj je tada povikao: "Ruke u vis", a ona je pomislila da je to konobar koji je radio u obližnjem kafiću. Ubrzo je svatila da nije u pitanju šala.

"On me tada uhvatio jače i povikao: 'U magacin, u magacin'. Kada sam se okrenula, vidjela sam mu lice, imenovala ga i rekla mu: 'Dijete, pusti me'. To nam je komšija, mještanin, kupac. Tada me u hodniku, u prolazu prema magacinu, udario šakom u donju vilicu i stavio mi ruku kod brade, kao da će me daviti", navodi prodavačica.

Udario ju je, kaže, potom šakom u glavu, a nekoliko momenata kasnije je pala, nakon čega ju je počeo udarati nogama po glavi.

"Nekoliko puta mi je povikao: 'Ubiću te, ubiću te', a vidjela sam da nešto drži u ruci i mislila sam da je pištolj. Kroz glavu mi je prošlo šta će moji bez mene. Ja sam na kraju pomislila da treba da ućutim da pomisli da me onesvijestio. On je zatim izašao", priča nam trgovkinja plačući.

Kada je izašao, prethodno pokupivši plijen, prodavačica je izašla i zvala pomoć, a nešto kasnije su došli i policija i ljekari.

Komšije vlasnice trgovine "Duša" kažu da je u posljednje vrijeme sustižu maleri, jer joj je nedavno ukraden i džip dačija daster.

"Naveče, 21. novembra, upali su joj lopovi u kuću, gdje su napravili dar-mar, sve ispreturali, a zatim su našli rezervne ključeve dastera i odvezli vozilo, koje je bilo u garaži", ističu komšije.

Nezvanično saznajemo da je 21. novembra u 20.35 Policijskoj stanici Srbac prijaviljena krađa tog džipa, te da je potraga za tim vozilom u toku.