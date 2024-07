Seks guru porijeklom iz BiH optužen za seksualni napad

LUCERN – Najmanje tri bivše pripadnice Komaja, duhovne poliamorne zajednice koja se nalazi na jezeru Lucern optužile su osnivača Komaje za seksualni napad, prenose švajcarski mediji.

Inače, riječ je o Franji Miličeviću, porijeklom iz BiH, koji širom svijeta promoviše svoju spiritualnu zajednicu.

On je švajcarskim medijima poslao otvoreno pismo u kojem brani sebe, ali i svoju zajednicu.

Inače, njega još zovu „guru Makaja“ koji se nalazi na čelu Komaja zajednice, čije je sjedište u Gersau, kanton Švajc.

Naime, on je prošle godine od strane tri bivše pripadnice zajednice optužen za seksualni napad, a jedna od djevojaka je čak rekla da ga se toliko uplašila da ju je u jednom momentu podsjetilo na strah od smrti.

Međutim, sada je guru napisao otvoreno pismo Federalnoj kancelariji za pravdu, a koje je proslijedio i švajcarskim medijima. On u pismu decidno odbija sve optužbe, a hajku na njega opisuje kao „lov na vještice“ protiv ljudi koji su drugačijih životnih načela. Takođe, on je kritikovao i činjenicu da on i njegove partnerke nisu saslušani povodom ovih optužbi.

„Ali, ako opet pokušaju da ponove ove optužbe i predstave me kao zlikovca, poslaću medijima neke zanimljivie dijelove njihovog erotskog života od prije par godina“, napisao je guru u otvorenom pismu. On je dodao da postoje dokazi da je svaki odnos bio uz pristanak, a ako se ove priče nastave, on je zaprijetio tužbom.

