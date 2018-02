Sestričina joj došla na slavu pa je opljačkala

BANJALUKA - Dok je proslavljala krsnu slavu, Svetog Jovana Krstitelja, Mira Subotić (69) iz Potkozarja, nadomak Banjaluke, nije ni slutila da će joj zlatni nakit, vrijedan oko 3.500 maraka, ukrasti, ni manje ni više, nego sestrina kćerka Desanka Bajić (52)!

Bajićeva je, kako je juče potvrđeno iz policije, koja je saopštila njene inicijale, uhapšena prekjuče, te će zbog krađe protiv nje biti dostavljen izvještaj tužilaštvu.

Njena tetka Mira za "Nezavisne" priča da je bez zlata ostala dok je sa gostima bila na spratu kuće, u prostoriji u kojoj je upriličena slavska trpeza.

"Nakit je bio u prizemlju, u dječjoj sobici. To je njen 'znak poštenja'. Ona mi je rod, eto, moram tako da kažem", priča nam Subotićeva.

Ona dodaje da je Desanka nakon ručka sišla na sprat ispod, gdje je uključila televizor, zapalila cigaretu, a onda se dogodilo ono što niko nije očekivao.

"Drago mi je što je policija ovo rasvijetlila. Posumnjala sam da bi to mogla biti ona. Mislila sam da je i ne prijavim, pošto smo rod. Još je ona meni rekla: 'Ako si znala, što me nisi odmah prijavila'. Ja sam išla na to - ako si kulturna, ako imaš imalo svijesti, na taj dan se ne dolazi nečijoj kući da se pljačka", naglašava Subotićeva, ogorčena postupkom svoje sestričine.

Kaže da joj je ukradeno više komada nakita - a u pitanju su ogrlica, dva deblja prstena, par minđuša i privjesak.

"Nezavisne" nezvanično saznaju da je, odmah nakon što je Subotićeva prijavila krađu, policija uradila sve što je potrebno kako bi se slučaj izveo na čistac. Naš izvor ističe da policija ima čvrste dokaze protiv osumnjičene.

Iz banjalučke policije je juče, uz navođenje inicijala Bajićeve, saopšteno da je ona uhapšena. Hapšenje je epilog prikupljenih dokaza protiv Bajićeve, koju terete za štetu od oko 3.500 KM. Iz policije kažu da je utvrđeno da je ona prodala zlatni nakint.

"Nakon zaprimljene prijave da je nepoznato lice ukralo kutiju sa zlatnim nakitom iz kuće u banjalučkom mjestu Potkozarje, policijski službenici su preduzeli niz mjera i radnji koje su rezultirale identifikovanjem osumnjičene i rasvjetljavnjem krivičnog djela", rekla je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.