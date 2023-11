Silovao dječake po Hrvatskoj, nakon zatvora se vratio u BiH

ZAGREB, CAZIN - Višestruko osuđivani pedofil Senad Mustedanagić ponovno je u zatvoru, ovaj put zbog sumnji da je silovao 19-godišnjeg mladića.

On je prvi put osuđen 2010. godine. Naime, silovao je 14-godišnjeg dječaka u Cazinu 2008., nakon čega je pobjegao u Zagreb i tamo silovao još dvojicu dječaka (12) i (15). U Hrvatskoj je osuđen 2010. na 16 godina zatvora, a dok je odrađivao tu kaznu, osuđen je i u BiH na 12 godina zatvora, no tu kaznu nikad nije odradio.

"Ovdje se desio neki veliki propust, sad ne znamo do koga. Uglavnom, čovjek koji je presuđeni zločinac, da ga ne zovem manijak, pedofil, se šeta normalno gradom i niko ne reagira na to", rekao je za Provjereno nadređeni iz firme u BiH, prenosi Jutarnji list.

"To su jednostavno rane i ovo sad je bilo kao da vam netko dodaje sol i dodatno još reže, eto tako otprilike", kaže njegova prva žrtva, Isak Hebilović.

"Počinjem se znojiti, kad o svemu tome razmišljam postajem gnjevan. Što se tiče tog pravosuđa i toga svega, ja tu nemam apsolutno više nikakvog povjerenja, nikakvog", kaže Hebilović.

Otac jedne od žrtava iz Zagreba ispričao je još 2010. za Provjereno što mu je 12-godišnji sin, kojem je Mustedanagić bio trener, tada ispričao o zlostavljanju.

"Pošto je sin dosta povučen, rekao je da s njim ima test sramežljivosti. Tražio ga je da se skine u gaćice i da ode leći na trosjed. Nakon toga se skinuo i trener, legao kraj njega i počelo je. Nakon što je završio, obukao se i rekao sinu da ode odigrati svoj trening i pustio ga doma", ispričao je otac.

Zlostavljač je nakon prijave završio u zatvoru u Hrvatskoj, a u BiH je netom nakon podizanja optužnice pušten na slobodu zbog proceduralne greške.

"Ja sam bio pitan, prije suđenja tog u Bihaću, 2017. i 2018., koje nije išlo javno, da li želim maksimalnu kaznu ili da li želim novčanu odštetu. Na što sam rekao da želim maksimalnu kaznu za ovo, ne želim nikakvu novčanu odštetu, to mi nije potrebno, potrebno mi je samo da je ta osoba u zatvoru. I šta se dešava nakon 5 godina? Da je 2023. čovjek slobodan, slobodan. Kako??, kaže jedna od žrtava, Isak.

Dok je služio kaznu u Hrvatskoj, kazna iz BiH mu je smanjena na osam godina. U martu je pušten iz hrvatskog zatvora, a policija je o tome obavijestila žrtvu. Trebao je biti proslijeđen na odsluženje kazne u BiH, no to se nije dogodilo pa je pedofil u Cazinu izvadio novu ličnu kartu, zaposlio se i kupio automobil. U kratkom roku je postao i voditelj odjela u firmi u kojoj je radio. Tamo je birao s kime će raditi, a to su uglavnom bili mladići.

"Momak kojeg je on zlostavljao nije imao položen vozački ispit i on se ponudio da njega odvozi i dovozi na posao. Momak je bio udaljen 20 kilometara od grada. I nakon 20-ak dana njemu je to kao bio problem i on je ponudio da momak počne stanovati kod njega, ali pošto je on imao strašno uvjerljivu priču, on je ogroman manipulator, mi nismo nikakvu sumnju imali što će se dogoditi. To je trajalo nekih 10-ak dana kad je momak jednostavno pobjegao iz stana ujutro i nije se više htio vratiti, ali nam nije rekao razlog. Tad smo mi vidjeli da tu nešto nije okej, da on njega zlostavlja i porukama i uhodi ga po firmi, stalno prati, ide za njim, gdje smo mi već vidjeli da je on neki manijak, ali nismo znali konkretno što se događa", ispričao je nadređeni iz firme.

Nakon prijave je Mustedanagić opet u istražnom zatvoru, no postavlja se pitanje zbog čega je uopšte bio na slobodi.

"Ovaj sud nije obaviješten od pravosudnih organa Republike Hrvatske da je osuđeni Senad Mustedanagić izdržao u potpunosti ili djelimično zatvorsku kaznu na koju je osuđen, niti je bio upoznat sa činjenicom da se osuđeni Senad Mustedanagić nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, sve do posljednjih dešavanja u Velikoj Kladuši", odgovorili su Provjerenom sa suda u Bihaću.

Iz hrvatskog Ministarstva pravosuđa kažu da oni nisu imali obavezu obavijestiti organe u BiH, a u Hrvatskoj je dobio i mjeru protjerivanja iz zemlje.

Žrtva pedofila: Duboko sam razočaran cijelim sistemom

Ljudi se pitaju koliko je još njegovih žrtava, a da o tome ćute. Građani su pedofilu uništili auto.

"Mi smo bili glasni, evo moja porodica i ja smo ustali, tačnije moji roditelji i ja. Kome god se to događa, kome god, ko god ima problem, vjerujte da na kraju tunela uvijek dođe svjetlo i da uvijek pravda na neki način pobijedi. Ako ništa, duša je mirnija. Ljudi, ustajte i govorite napokon istinu, nemojte šutjeti i gristi se iznutra", poručuje Hebilović.

Prvo je, kaže, doživio traumu s kojom će se nositi cijeli život pa, koliko god to čudno zvučalo, osudu okoline. Potom je godinama čekao sudsku presudu. Da bi shvatio da njegov zlostavljač slobodno šeće. Duboko je razočaran cijelim sistemom.

"Vjerujte da mi se BiH zgadila zbog toga pravosuđa, pitanje je kad ću više i otići za Bosnu i hoću li otići. Pa, iskreno da vam kažem, ja ne znam, kao osoba koja je kroz sve to prošla i koja evo nakon i toliko godina i dalje nije dočekala pravdu, na neki me je način i sramota dignuti glavu u tom gradu, proći uspravno kroz taj grad. Zašto da ja to sebi radim, zašto da ja to sebi radim?" pita se žrtva pedofila koja trenutno živi u Njemačkoj, oženjen je i nedavno je dobio bebu.

"Vjerujte mi, ne želim vraćati film, trudim se gledati pozitivno na budućnost, ali sve te neke pljeske prošlosti, da tako kažem, dolaze", kaže Hebilović i poručuju bh. pravosuđu da je ovo nedopustivo, da njegov zlostavljač nije odslužio ni dana kazne, prenosi Index.

