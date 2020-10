Šipovljanin koji je preživio pokušaj ubistva: Ovo je tek početak

ŠIPOVO - Gojko Dakić iz Šipova za dlaku je izbjegao smrt kada je u toj opštini u ponedjeljak naveče pod fordom kojim je upravljao eksplodirala bomba, a slučaj je okvalifikovan kao pokušaj ubistva.

"Kako čovjek može biti kada ga neko pokuša ubiti? Nisam povrijeđen, nije mi ništa. Treba njima puno više od jedne obične bombe da oni mene ubiju. Treba čovjek stati prsa u prsa, pa pucati, a ne ovako, da mi ubiju drugara, brata, sestru ili rođaka, nekoga ko priđe autu", izjavio je Dakić za "Nezavisne novine".

On ističe da je u ponedjeljak naveče ušao u vozilo te krenuo kući.

"Upalio sam auto, bio 20-30 sekundi u autu. Odjednom je puklo, diže auto", priča Dakić za "Nezavisne", koji pretpostavlja da je bomba bila zakačena na točku vozila, jer se aktivirala kada je automobil krenuo.

Na pitanje hoće li se ovo sve ipak smiriti, on je odgovorio: "Ovo je tek početak." Upitan da li onda zna ko bi mogao stajati iza ovog napada, on kaže da se tu nema o čemu puno polemisati.

"Nisam imao prijetnje. Ovaj slučaj povezan je sa slučajem od prije dva mjeseca kada je autom poginula djevojka. To je bila moja djevojka. Iz te porodice to su branili. Možda mene krive za to nešto. Nema niko drugi", rekao je Dakić, koji dodaje da samo on i Bog znaju kako je ona nastradala.

Inače, "Nezavisne novine" nezvanično saznaju da se radilo o veoma jakoj eksploziji i pravo je čudo da je Dakić prošao bez povreda. Naši izvori tvrde da je automobil gotovo potpuno uništen, te da su oštećena i vozila koja su bila parkirana u blizini.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, pripadnici Policijske stanice Šipovo preduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi s tom eksplozijom.

Eksplozija se inače dogodila u Ulici Sime Šolaje, oko 22.45. O svemu je obaviješten dežurni tužilac.