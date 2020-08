Šipovo na nogama: Policijski inspektor istukao radnika bazena?

ŠIPOVO - Premlaćivanje radnika šipovačkog gradskog bazena Milana Muždeke na noge je diglo ovu opštinu, koja traži da se ispitaju okolnosti koje ukazuju na to da je on, kako tvrde, pretučen u šipovačkoj policijskoj stanici od strane policijskog inspektora Đorđa Lekića.

Kako je "Nezavisnim" potvrđeno, zbog ove situacije koja se desila 30. jula održana je vanredna sjednica Foruma za bezbjednost građana opštine Šipovo, na kojoj je, između ostalog, zaključeno da je zbog ponašanja policijskog službenika narušena bezbjednosna situacija na području opštine jer je Lekić, kako se navodi, u više navrata prekoračio ovlaštenja.

"Forum za bezbjednost građana smatra da je Đorđe Lekić u više navrata zbog svog nezakonitog i nepravilnog rada zloupotrijebio i prekoračio ovlaštenja, čime je povrijedio prava i slobode građana", navodi se u zaključku koji je u posjedu "Nezavisnih".

Kako je za "Nezavisne" ispričao Muždeka koji je zaposlen kao samostalni referent za sport u opštini Šipovo, tog dana obavljao je redovne poslove na javnom gradskom bazenu, na kojem su jasno izložena pravila ponašanja.

"Nakon više upozorenja jednom mladiću da se neprimjereno ponaša, rekao sam mu da se udalji iz bazena, što je on bez pogovora i uradio. Nakon toga prišla mi je jedna maloljetnica i rekla da nije trebalo da ga udaljim. Nakon što sam joj objasnio da je to moj posao, ona nije stala, išla je za mnom oko bazena i govorila kako ne znam da radim taj posao i počela da me vrijeđa. Nisam imao strpljenja, rekao sam joj da me ne uznemirava i da ide, ali ona je sve to pogrešno protumačila i pozvala svog oca, koji je policijski službenik", rekao je Muždeka.

Dodao je da su nakon nekog vremena došli policajci i pozvali ga u stanicu da da izjavu jer je vrijeđao djevojku, a tu je bio Milan Plavšić, predsjednik Skupštine opštine Šipovo, koji im je rekao da iz bezbjednosnih razloga prvo završi radne obaveze i kasnije dođe, pa je otišao naveče kad je sve završio.

"U stanici su me dočekala dvojica policajaca. Počeo sam davati izjavu šta se desilo, a onda je uletio u prostoriju Đorđe Lekić, koji mi je drsko rekao da ustanem, a čim sam ustao udario me dlanom u glavu te sam udario zatiokom u zid. Kada sam šokiran upitao zašto mi je to uradio, počeo je da me vrijeđa, psuje mi majku i porodicu. Rekao mi je: "Šta si ti rekao kćerki mog najboljeg druga?". Pokušavao sam mu reći da nisam ništa, ali jednostavno od šoka nisam mogao izustiti ni riječ. Još jednom me udario šakom u grudi, te prijetio da će mi se osvetiti. Rekao mi je i da se zahvalim bogu što mu nisu dozvolili da me zatvori preko noći u pritvor jer bih tek tada vidio šta su batine s obzirom na to da bi me lično ubio kao psa", navodi Muždeka.

Kada je inspektor izašao, sjeo je, kaže, na stolicu, a zatim se Lekić vratio i pitao ga ko mu je dozvolio da sjedne jer će izjavu dati stojeći. Šokantno je što se sve ovo, prema njegovim riječima, desilo u prisustvu dvojice policajaca koji su sve ćutke posmatrali. Muždeka, koji kaže da nikad nije imao problema sa zakonom, zbog ovog događaja kako tvrdi noćima nije spavao, jer takvo poniženje nikad nije doživio.

Osim Muždeke, kako se navodi u zaključku Foruma za bezbjednost građana opštine Šipovo, još sedam osoba je takođe prijavilo nezakonito ponašanje pomenutog inspektora.

"Forum smatra da je on bez pravnog osnova upotrijebio silu protiv Muždeke te ga 30. jula udario otvorenom rukom u glavu i šakama u predjelu grudnog koša, a prema izvještaju nalaza i mišljenja iz Doma zdravlja Šipovo dostavljenih načelniku opštine. Podržavamo rad MUP-a RS i mjere koje preduzimaju na zaštiti i bezbjednosti, kao i sprečavanju krivičnih djela, te od nadležnih službi zahtijevamo da se sankcionišu neodgovorni pojedinci koji zloupotrebljavaju položaj", navodi se u zaključku.

Milan Kovač, načelnik opštine, rekao je da je imao pritužbe na rad pomenutog policajca.

"Ne ulazim u to šta se desilo na bazenu, ali u ono što se desilo u stanici mogu. Policija može da nas privodi i procesuira, ali niko ne smije da nas bije i taj problem riješićemo preko institucija sistema. Stvari su prevršile mjeru i nećemo dozvoliti da nas neko bije. Neodgovorne pojedince koji zloupotrebljavaju državu treba sankcionisati jer ne može niko da bude iznad sistema, a osnovni zadatak policije je da čuva građane", rekao je Kovač.

Iz MUP-a RS juče nismo dobili odgovore na postavljena pitanja o ovom slučaju.

Zaključak upućen nadležnim institucijama

Milan Plavšić, predsjednik Skupštine opštine Šipovo, potvrdio nam je juče da je potpisao zaključak i poslao nadležnima.

"To je dostavljeno Odboru za bezbjednost Narodne skupštine RS, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, odnosno ministru Draganu Lukaču, i Siniši Kostreševiću, direktoru Policije RS, kao i Jedinici za profesionalne standarde MUP-a RS, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja mjera", rekao je Plavšić.