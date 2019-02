Siromašnima podvaljivale kredite kao pomoć

ŠIPOVO - Osnovni sud u Mrkonjić Gradu potvrdio je optužnicu protiv Šipovljanke Dragane Balać (39) i Banjalučanke Radosave Savić (39), koje tereti za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave i prevara, čime su nezakonito pribavile 655.604 KM.

Na ovaj način prevarene su 84 osobe iz Šipova i Mrkonjić Grada, a sačinjeni su lažni ugovori o kreditu na ukupan iznos od 840.000 KM.

Balaćevu, koja je, kako se navodi u optužnici, iskoristila položaj kreditne službenice jedne sarajevske mikrokreditne fondacije (MKF) s predstavništvom u Šipovu, i Savićevu (u to vrijeme Marković), kao direktoricu filijale te MKF u Banjaluci, terete da su od novembra 2012. do maja 2013. godine sa Šipovljanima i Mrkonjićanima slabijeg imovinskog stanja zaključile ugovore o kreditima različitih novčanih iznosa do 10.000 KM.

Lažno su im prikazale da se zapravo radi o humanitarnoj pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i nezaposlenim licima, koju neće morati vraćati, sve kako bi građane navele da potpišu dokumentaciju.

Balaćeva je lažno klijente navodila da MKF iz Sarajeva daje socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i nezaposlenima humanitarnu pomoć u iznosu od 350 do 700 KM uz predočavanje samo lične karte i potvrde CIPS-a o prebivalištu te da se radi o nepovratnim humanitarnim sredstvima.

Kako se navodi u optužnici, kada su građani predali tražene dokumente, Balaćeva je sačinila i svojeručno popunila 84 lažna zahtjeva za kredit na iznose od 1.000 KM, 9.000 KM i 10.000 KM, lažne mjenične izjave i mjenice, a po osnovu lažnih zahtjeva su u organizacionoj jedinici Banjaluka sačinjeni lažni ugovori o kreditu, na ukupan iznos od 840.000 KM.

Ugovore, za koje je znala da su lažni, potpisala je Savićeva i svojim potpisom ih ovjerila kao istinite, te vratila osumnjičenoj Balaćevoj kako bi ih oštećeni građani potpisali prilikom isplate novca, vjerujući da se zaista radi o humanitarnoj pomoći.

Takvi ugovori dostavljeni su sjedištu mikrokreditne organizacije u Sarajevu.

Kako se navodi u optužnici, stečajni upravnik je po osnovu lažnih ugovora oštećenima poslao pismene opomene zbog neplaćanja rata kredita, zahtijevajući isplatu kredita u cijelosti u roku od osam dana pod prijetnjom prinudne naplate.

Oštećeni i izvarani građani su zaključno sa 19. julom 2018. godine evidentirani kod Centralne banke BiH u Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u BiH kao dužnici E kategorije.