Sjekirom iskasapio majku pa poslan na liječenje

​BIHAĆ – Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu kojom je utvrđeno da je Sabahudin Velić (33) u stanju neuračunljivosti ubio majku u septembru prošle godine, te je na šest mjeseci smješten u zdravstvenu ustanovu.

Podsjetimo, Velić je u septembru 2017. godine sjekirom iskasapio svoju šezdesetogodišnju majku Nasihu.

Na saslušanju je govorio da je za ovaj njegov zločin kiva crna magija, a postojale su i tvrdnje da je tridesettrogodišnjak pojeo dijelove tijela majke, dok su neki dijelovi pronađeni zakopani.

"Brojni policajci u svojoj dugogodišnjoj praksi nisu imali ovakav slučaj. Ovaj predmet ih je ostavio bez riječi", rekao je tada izvor "Nezavisnih" koji je bio upućen u istragu.

Sam Velić je nakon ubistva pozvao policiju sa svog mobilnog telefona i ispričao im šta je uradio te od njih zatražio da po njega dođu i uhapse ga.

Hladnokrvno im je tada rekao: "Ubio sam majku i iskasapio je."

"On je izjavio da je desetak dana sjekao i jeo dijelove tijela nesrećne žene, dok je ostatak zakopao na više mjesta kod kuće", rekli su tada izvori upućeni u istragu.

Upitan zašto je to radio, on je tvrdio da su mu četiri džina naredila da ubije majku. Velić je prevezen u Bosansku Krupu, gdje je odveden blizu kuće, ali je on tada rekao da se ne sjeća gdje je Nasihu zakopao.

Više bagera potom je počelo da kopa i pronašli su dijelove tijela.

Vezana vijest:

Kasapljenje majke svalio na crnu magiju