Skandal u Prnjavoru: Domar sa učenicom imao seks-aferu

PRNJAVOR - Pedesetjednogodišnji Josip Đ., domar u Centru srednjih škola "Ivo Andrić" u Prnjavoru, suspendovan je poslije suočavanja sa teškim optužbama, da se pod krovom te vaspitno-obrazovne ustanove, navodno, upustio u seksualnu avanturu sa 16-godišnjom učenicom te škole.

Da skandal bude veći, kako Večernje novosti saznaju, dosadašnja istraga u koje su se uključili policija, tužilaštvo i škola, pokazala je da nedopuštena "bliskost" školskog kućnog majstora i učenice drugog razreda ekonomske škole za posljedicu imala i to da kontrolni testovi za mnoge učenike ne budu tajna. Domar je učenici dostavljao kontrolne testove, jer je bio zadužen za njihovo kopiranje u svojoj kancelariji, u kojoj su se njih dvoje uglavnom i sastajali.

Mirela Milijaš, direktorka škole, kaže da su u ovoj ustanovi zaprepašćeni saznanjima koja su isplivala na vidjelo pred sam polugodišnji raspust.

"Nakon što ga je saslušala policija, suočeni sa njegovom izjavom i drugim saznanjima, odmah smo suspendovali našeg radnika. On nije želio da priča na temu da li je imao intimne odnose sa maloljetnom učenicom, tvrdeći da mu je sve to, navodno, montirano. Međutim, priznanje da je, kako je rekao, učenici dao samo jedan kontrolni test, bilo je dovoljno za njegovu hitnu suspenziju", rekla je, za direktorka Milijaš.

Ona je "Novostima" potvrdila da je o svemu upoznata od sada već bivšeg momka učenice Ivana Šlapaka, koji je slučaj prijavio i prnjavorskoj policiji.

"Upoznali smo se prije četiri mjeseca, nakon što me je "startovala" putem Facebooka, u vrijeme mog rada u Švedskoj. Želio sam da joj pomognem pošto mi se, kao dijete rastavljenih roditelja, žalila na teške životne uslove. Dao sam joj pare da bi mogla da putuje do škole, kupio telefon. Međutim, upravo putem tog telefona i Facebooka saznao sam da je, sem još veza, istovremeno održavala i intimnu vezu sa domarem Josipom. Priznala mi je da je sa njim imala i intimne odnose, a on joj je, zauzvrat, davao kontrolne testove. Putem viber grupe oni su bili dostupni i mnogim drugim učenicima” priča Ivan.

"Stari Jo"

"Osim škole i njenih roditelja, sa teško kompromitujućim porukama i golišavim fotografijama koje su učenica i domar Josip razmjenjivali pod pseudonimom 'Stari Jo', upoznao sam i policiju. Duboko sam uvjeren da ona nije jedina žrtva bludnog domara, i želim da se više to nikome ne ponovi" kaže Ivan, koji je pomenuti sadržaj na uvid dao Novostima.

