Sky otkrio spregu između kriminalaca i policajaca u BiH

BANJALUKA - Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, kaže da se raspakivanjem aplikacija Sky i ANOM dolazi do podataka da su u kriminalnim radnjama učestvovali i policajci iz policijskih agencija u BiH.

Dragan Lukač je danas, u parlamentu Srpske, istakao da MUP Srpske intenzivno radi na borbi protiv organizovanog kriminaliteta, što je dosad dovelo do hapšenja desetina kriminalaca na području Srpske.

"Svakako da koristimo trenutne mogućnosti koje su nam se otvorile raspakivanjem kriptovane aplikacije Sky, koju koristimo uz pomoć EUROPOL-a, te druge aplikacije, ANOM, koja se koristila kraće vrijeme u podzemlju, tj. kriminalnim krugovima. Nažalost, pojavljuje se određeni broj policijskih službenika i ne samo pripadnika MUP-a, već i drugih policijskih agencija u BiH, koji su imali određenu saradnju u kriminalnim krugovima, dajući im podršku, ali i sarađujući s njima, čak i izvršujući zajedno s njima određena krivična djela", rekao je Lukač.

Najavio je da će MUP Srpske nastaviti intenzivno da radi na razbijanju svih ovih kriminalnih grupa, s obzirom na to da koriste u operativnu svrhu aplikacije koje su na raspolaganju.

"To znači da znamo gdje da usmjerimo naše snage i akcije, ali svakako se susrećemo s mnogo problema po tom pitanju, jer se radi o aplikaciji koja je korištena skoro deset godina, gdje su razmijenjeni milioni informacija, a koristili su kodna imena. Potrebno je prilično mnogo vremena da bi se razbila kodna imena, da bi se uvezala s pravim identitetima kriminalaca, da bismo povezali sve one radnje kojim su se oni bavili, a bavili su se najtežim krivičnim djelima, i ubistvima, i švercom droge u ogromnim količinama...", rekao je Lukač.

U odgovoru na poslanička pitanja poslanika Nebojše Vukanovića i Gorana Selaka, Lukač je rekao da će raspakivanje kriptovanih aplikacija koje su koristili kriminalci omogućiti MUP-u RS da doprinese rasvjetljavanju brojnih krivičnih djela.

Lukač je rekao da nijedan načelnik u policiji RS ili drugi visoki funkcioner MUP-a neće ostati pošteđen ako se dokaže da su putem tih kriptovanih aplikacija sarađivali s kriminalcima i činili krivična djela.

Selak je rekao da mu je poznato da se u Vladi razmišlja o Lukačevoj smjeni jer je pokrenuo istragu o ovim pitanjima. Podsjetio je da je Tužilaštvo BiH zvanično potvrdilo da je formiralo predmet koji se odnosi na određene funkcionere u policijskim i bezbjednosnim agencijama u BiH, a u vezi s nedozvoljenom komunikacijom s kriminalcima i određenim narko-klanovima putem kriptovanih telefona, odnosno putem aplikacije Sky.

Lukač je, podsjetimo, prije nekoliko dana imao i poruku za one koji koriste aplikaciju Sky, a bave se kriminalom.

"Svi oni koji su koristili kriptovane telefone, zaštićene aplikacije, zapravo ne mogu biti zaštićeni. Predlažem im da sami dođu da se predaju i da ispričaju šta su uradili. Prije ili poslije ćemo mi doći do njih. Ne vrijedi im da se prikrivaju", rekao je Lukač. Prema odranije poznatim informacijama, mobilnu aplikaciju Sky je u BiH koristilo više od 2.000 ljudi. U pitanju je platforma za komunikaciju putem mobilnih telefona, a može da se instalira samo na određene telefone - iPhone, BlackBerry i Google Pixel modele.

"Aplikaciju Sky Ecc najčešće koriste kriminalci i mafijaši širom svijeta. Osobe iz kriminogenih sfera vjeruju da pomoću nje nesmetano mogu da šalju poruke u vezi sa svojim aktivnostima, bez rizika da će završiti iza rešetaka. Priča se i da se preko nje dopisuju biznismeni kako bi dogovarali poslove", rekao je ranije IT stručnjak Miloš Jovanović. Pristup korištenju ove aplikacije plaća se, i to u zavisnosti od toga koliko dugo će se koristiti - u ponudi su tri mjeseca, pola godine ili godinu dana, a cijene licence se kreću od 600 do 2.200 evra.