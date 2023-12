Slučaj Ivice Miškovića: BiH još nije zatražila izručenje osuđenog pedofila

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako je prošlo više od mjesec dana kako je iz Osnovnog suda u Banjaluci pobjegao osuđeni pedofil Ivica Mišković (65) iz Kaknja, a zatim uspio ući u Hrvatsku, BiH još od susjedne zemlje nije zatražila njegovo izručenje, saznaju "Nezavisne novine".

Na taj način, domaće pravosuđe, koje je ionako na meti brojnih kritika, još jednom je pokazalo svoju tromost, a javnost je s razlogom ogorčena, jer je riječ o čovjeku koji je i na ovaj način izazvao strah i napetost, ali i pokazao da je vješt da nadmudri brojne institucije.

"Uvidom u informacioni sistem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine utvrđeno je da ovaj predmet ne prolazi našu evidenciju, odnosno do danas nije zaprimljen, pa vam u tom kontekstu i ne možemo dati bilo kakvu informaciju", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Ministarstva pravde BiH.

Naši izvori pojašnjavaju da to u praksi znači da se Osnovni sud u Banjaluci još nije obratio Ministarstvu pravde BiH kako bi ovo ministarstvo od hrvatskih vlasti tražilo da izruči Miškovića.

"Praksa je takva. Sud treba da se obrati Ministarstvu pravde BiH, a onda Ministarstvo pravde treba da se obrati organima u Hrvatskoj", pojasnio je sagovornik "Nezavisnih novina".

Sa druge strane, na naš upit, iz Osnovnog suda u Banjaluci stigao je kratak odgovor.

"Osnovni sud Banjaluka preduzima sve odgovarajuće radnje u skladu s fazom postupka prema nadležnim organima za izručenje osuđenog I.M.", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Osnovnog suda u Banjaluci.

Prema riječima Brankice Spasenić, novinarke iz Banjaluke, koja je niz puta izvještavala o slučaju "Mišković", sve što se desilo, odnosno što se nije desilo u posljednjih mjesec dana, obeshrabruje da će bjegunac biti izručen BiH i ovdje dočekati pravosnažnu presudu.

"Evidentna je nezainteresovanost nadležnih institucija za ovaj slučaj, neažurnost u zahtjevima za izručenje do sprovođenja istrage i utvrđivanja odgovornosti za eventualne propuste, jer činjenica je da Mišković slobodno šeta i otvoreno govori o tome gdje i kako je nezakonito napustio BiH, kao da je prešao seoski plot, a ne državnu granicu", rekla je Spasenićeva za "Nezavisne novine".

Mišković je, podsjetimo, pobjegao 7. novembra iz Osnovnog suda u Banjaluci, nakon što je zbog četiri obljube nad djevojčicom osuđen na ukupno četiri godine robije.

Iz Granične policije BiH još odbijaju da odgovore na naša pitanja, tako da zasad nije poznato da li se snašao i u Hrvatsku prešao preko nekog graničnog prelaza ili je pronašao ilegalnu rutu te preplivao Unu ili Savu, ili ga je, možda, neko prevezao čamcem.

Mišković je, podsjetimo, u samo dvije godine uspio dva puta prevariti kompletan domaći sistem. Prvi put je to bilo kada je pobjegao shvativši da će zbog onog što je uradio biti uhapšen u februaru 2021. godine.

Nakon drugog bjekstva, ispostaviće se, "skrasio se" u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, ali ga tamošnja policija nije uhapsila, jer za to nema osnova, s obzirom na to da on ima njihovo državljanstvo.

