Slučaj "Krunić": "Stručno lice MUP-a" na ročištu postalo vještak

BANJALUKA - Miroslav Ćurković, svjedok tužilaštva, na suđenju u slučaju ubistva biznismena Slaviše Krunića (48) i njegovog pratioca Žarka Pavlovića (38), koji je na prethodnom ročištu svjedočio kao "stručno lice", u petak je na zahtjev suda "prekvalifikovan" u vještaka.

On je u banjalučkom Okružnom sudu položio zakletvu za vještaka, zbog čega je oštro reagovala odbrana optuženih u ovom slučaju: Benedija Đukanovića, Emilia Balde i Rodoljuba Gajića.

Odluka Branimira Julića, predsjednika Sudskog vijeća, da svjedok položi zakletvu za vještaka, jer Zakon o krivičnom postupku ne poznaje termin "stručnog svjedoka", izazvao je negodovanje odbrane.

Sudija je pojasnio da zakon poznaje samo svjedoka ili vještaka, a budući da je ocijenio da Ćurković ima stručnu spremu i znanje "za Vijeće će biti vještak", bez obzira na to što nije na listi sudskih vještaka.

Advokati svih optuženih tražili su da sud odbije kao dokaz analizu i svjedočenje Ćurkovića saglasni da on za njih nije vještak.

"Iako je položio zakletvu, bunim se da ovo lice saslušam kao vještaka, mada nije on kriv za tu titulu. Za mene on nije vještak", oštro je reagovao Gajićev advokat Mariko Brkić, koji je to nazvao "improvizacijama".

Ćurković, koji je prethodnom ročištu kao "stručno lice" iznio analizu međusobne komunikaciju između Gajića i ubijenog napadača Željka Kovačevića, dodatno je pozvan da svjedoči na zahtjev odbrane kako bi donio dokumentaciju jer su ranije smatrali da je "bio nespreman".

Budući da je ranije rekao da su na dan ubistva, 22. aprila 2019. godine, optuženi Gajić i Željko Kovačević, koji je označen kao jedan od napadača i kobne noći ubijen u razmjeni vatre, razgovarali telefonom, precizirao je da je komunikacija trajala 33 sekunda.

Takođe je istakao da su i 6. aprila 2019. godine u dva navrata, tačnije pet i 12 sekundi, ali je tada u komunikaciji sa Kovačevićem korišten broj kafea "Dionis".

Vještak nije znao o čemu je bilo riječi u toj komunikaciji.

Advokat Brkić je rekao da će Ćurkovića pozvati i kao svjedoka odbrane "na sadržaj tužilačkog dokaza".

Takođe je zatražio i da se njegovom branjeniku Gajiću vrati mobilni telefon kako bi ga neko od porodice preuzeo, što je sud odbio.

Đukanovićev advokat Tatjana Savić prigovorila je da je ostalo nejasno u kojem je svojstvu bilo pomenuto svjedočenje.

"Ovakva analiza ne može biti dokaz u krivičnom postupku, to se može koristiti samo u policijske operativne svrhe. Nije dozvoljeno da pripadnici MUP-a vrše analize dokaza", rekla je Savićeva.

Ona je dodala da telefonski listing sud može pregledati i za to ne treba vještak.

"Ako sud nije u stanju pregledati listing, onda mi imamo ozbiljan problem. Sam svjedok je rekao da je to bilo jednostavno", rekala je Savićeva.

Advokati optuženih zatražili su da se svjedočenje i analiza ne uzimaju u obzir, zbog, kako tvrde, nezaknitosti te su prigovorili i da im je uskraćeno pravo na odbranu jer njihovim branjenicima nije omogućeno u pritvoru da vide audio i video materijal koje će kao dokaze izvoditi tužilaštvo.

Podsjećamo, Krunić i Pavlović ubijeni su u blizini Krunićeve kuće u Glamočanima, kod Laktaša.

Tada je ranjen vozač Ilić, a u razmjeni vatre ubijen je i Kovačević, označen kao napadač.

Đukanovića i Baldu terete da su s Kovačevićem organizovali i pripremili zločin. Gajića terete za pomaganje ubistva jer je Kovačeviću odao informacije o Krunićevom kretanju u zamjenu za oprost duga.