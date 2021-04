Slučaj "Memić": Uhapšeni policajac predat Tužilaštvu BiH

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su juče službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) Josipa B., koji se dovodi u vezu sa slučajem "Dženan Memić".

On je uhapšen na Ilidži, gdje je obavljen pretres njegove imovine prema naredbi Suda i Tužilaštva BiH.

Nakon krim obrade u SIPA on je jutros predat u nadležnost Tužilaštvu BiH, što je za "Dnevni avaz" potvrdio i Luka Miladinović, portparol SIPA. Tužilaštvo će danas nakon što ga ispita postupajući tužilac Ćazim Hasanspahić odlučiti o mjerama.

Iz SIPA-e je juče zvanično rečeno da se osoba koja je uhapšena na Ilidži sumnjiči da je počinila krivična djela organizovani kriminal, protivzakonito posredovanje i pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela. Tom prilikom SIPA je pretresla i vozilo navedenog i privremeno oduzela mobilni telefon, laptop i računarsku jedinicu.

Prema informacijama "Avaza", Tužilaštvo BiH je prije nekoliko dana zvanično proširilo istragu u odnosu na uhapšenog policajca, a nakon svih prikupljenih dokaza i saslušanih svjedoka.

U ovom predmetu, koji je od Tužilaštva KS prije nekoliko mjeseci preuzelo Državno tužilaštvo, prije tri mjeseca uhapšeni su i Zijad Mutap, otac Alise Mutap, bivše djevojke ubijenog Dženana Memića, s kojim je u vrijeme nesretnog događaja bila u Velikoj aleji na Ilidži, i Hasana Dupovca, bivšeg šefa Odjela za saobraćajne nesreće MUP-a KS.

Ovaj dvojac sumnjiči se za organizirani kriminal, odnosno prikrivanje i zataškavanje ubistva mladića. Kada je u pitanju Josip B., njegovo se ime godinama dovodi u vezu s ovim slučajem. On je bio policajac koji je prvi ispitao jedinog svjedoka u ovom predmetu Alisu Mutap.

Dva opisa

No, on je u dva navrata na sasvim različit način opisao njenu izjavu, što je istragu odvelo u drugom pravcu. To je u više navrata potvrdila i porodica ubijenog mladića.

Ove navode juče je potvrdio i advokat porodice Memić Ifet Feraget.

Ono što je indikativno, policajac Josip B. koji je uzeo izjavu od Alise, nije uzeo i sve dokaze, koji bi poslužili u istrazi. Jedan od njih je i Alisin krvavi džemper.

"ON nije izuzeo kao dokaz Alisin džemper s tragovima krvi kada je bio u KUM-u. Morao je, a nije. A zašto nije, e, to neka Tužilaštvo istraži. Neka kaže kako mu je ljekar rekao da je Alisa, kada je bila na KUM-u, bila komunikativna i svjesna. I da Dženan nema drugih povreda, osim povreda glave. Tada nije bilo govora o amneziji", rekao je juče Feraget.

(Dnevni avaz)