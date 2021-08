Slučajno ubio druga pa ga držao na rukama do dolaska policije i Hitne

KALINOVNIK - Marko Sladoje (26) iz Kalinovika hicem iz vojničke puške M48 slučajno je usmrtio druga Nemanju Koprivicu (30), kojeg je metak pogodio u glavu i na licu mjesta je ostao mrtav, potvrđeno je "Nezavisnim".

Tragedija se desila u mjestu Ulog, na lokalitetu zvanom Zelenci, kod Kalinovika, u nedjelju oko 23.20, gdje su mladići sa još tri drugara bili na izletu.

Kako nezvanično saznajemo, Sladoje je uzeo pušku kako bi je isprobao i pokušao je da ispali hitac u vazduh.

"Uzeo je pušku i repetirao je, te je pokušao da puca u vazduh. Puška nije opalila prvi put jer je zakazala ili on nije dobro repetirao. Međutim, kada je pokušao da spusti oružje došlo je do ispaljenja hica, koji je njegovog druga Koprivicu pogodio u glavu i on je na mjestu ostao mrtav", rekli su izvori bliski istrazi.

Dodaju da je to ostale mladiće šokiralo te su se nakon ovog nemilog događaja uspaničili i krenuli da traže pomoć.

"Sladoje je ostao s njim i bukvalno ga je držao u rukama stalno dok nisu stigli policija i Hitna. Svi oni su mislili da će moći da spase drugara, ali nije mu bilo spasa", ističu naši izvori.

Naši izvori tvrde da su tokom istrage svi mladići ispričali istu priču kako se desila tragedija i da se ovdje ne radi o namjernom zločinu već nehatu i nepažnji.

Poznanici mladića ispričali su da su se Marko Sladoje i stradali Nemanja Koprivica stalno družili i da su u nedjelju bili cijeli dan na izletu. Oni su kobnog dana zajedno sa još tri drugara otišli u Ulog u mjesto Zelenci da roštiljaju.

Prema našim saznanjima, ovaj slučaj će najvjerovatnije biti okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti, za što će se teretiti Sladoje.

Iz Policijske uprave Foča saopšteno je da im je ovaj događaj prijavljen 8. avgusta oko 23.20.

"Prijavljeno je da je S.M. u mjestu Zelenac vatrenim oružjem usmrtio K.N. iz Kalinovika. Osumnjičeni je uhapšen i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biće predat nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje", saopštili su iz PU Foča.

Dodali su da je nakon završenog uviđaja te svih sprovedenih kriminalističkih mjera i radnji sa lica mjesta izuzeto vatreno oružje koje će biti predmet vještačenja.

"Istog dana na više lokacija pretreseni su objekti koje koristi S.M. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje", navodi se u saopštenju iz PU Foča.