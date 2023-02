Službenica Vlade RS iza rešetaka

​BANJALUKA - Službenica Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Milana Grujić, osuđena zbog pronevjere, danas se javila na izdržavanje zatvorske kazne.

Ona je osuđena u novembru 2022. godine na godinu i deset mjeseci zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Istočno Sarajevo zbog pronevjere 110.000 maraka iz budžeta RS.

U Osnovnom sudu u Banjaluci potvrđeno je za Capital da se Grujićka danas mora javiti na izdržavanje kazne prema nalogu sudije.

"Milana Grujić osuđena је pravosnažnom presudom Osnovnog suda Banjaluka 18. 11. 2022. godine na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 10 deset mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 2.000 KM, radi počinjenog krivičnog djela prevara u službi i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti. Uputni akt za izdržavanje kazne primila je 30. 1. 2023. godine da se na izdržavanje kazne javi dana 10.02.2023. godine u Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo", rekli su u sudu.

Grujićki je sud naredio da u budžet RS nadoknadi štetu od 109.044,09 KM i to u roku od osam mjeseci po pravosnažnosti presude, da na ime sudskog paušala plati 150 KM, a na ime troškova nastalih u toku istrage 1.185 KM i to u roku tri mjeseca po pravosnažnosti presude.

Ona je imala pravo da do prošlog petka podnese zahtjev o odlaganju izvršenja krivične sankcije do tri mjeseca, ali to nije zatražila.

"Osuđena je imala pravo da predsjedniku ovog suda podnese molbu za odgađanje izvršenja kazne zatvora u roku od tri dana od dana prijema uputnog akta, što ista nije učinila", rekli su u sudu, ali nije dobijena informacija da li se zapravo i pojavila u zatvoru.

Takođe, nije poznato ni hoće li joj i kada biti prekinut radni odnos, jer iako je od otkrivanja krivičnog djela prošlo više od četiri godine, ona je i dalje na bolovanju i uredno dobija platu za radno mjesto na kojem je pronevjerila 110.000 maraka.

Ranije pokrenuti disciplinski postupak protiv Grujićeve je u međuvremenu zastario, nakon, po svemu sudeći, namjernog odugovlačenja, zbog čega je van snage stavljena odluka prvostepene komisije o prekidu radnog odnosa.