Smanjen broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela

BIJELJINA - Na području Policijske uprave Bijeljina prošle godine su prijavljena 34 maloljetnika zbog izvršenja krivičnih djela, dok ih je u 2017. godini bilo 54, rečeno je Srni u policiji.

Maloljetni počinioci krivičnih djela su tri djevojke od 16 do 18 godina, šest dječaka do 14 godina, sedam dječaka uzrasta od 14 do 16 godina i 18 mladića u dobi od 16 do 18 godina.

U prošloj godini policiji je prijavljeno i jedno djelo vršnjačkog nasilja, kada je majka prijavila da je učenik devetog razreda Osnovne škole "Knez Ivo od Semberije" udario njenog sina koji je učenik istog razreda.

Djelo je kvalifikovano kao fizičko nasilje, a žrtvi su nanesene teške tjelesne povrede.

Prema uporednim podacima, i 2017. godine na području Policijske uprave Bijeljina evidentirano je jedno djelo vršnjačkog nasilja koje je kvalifikovano kao iznuda i oblik ekonomskog nasilja.

Maloljetnici su u prošloj godini na području Policijske uprave Bijeljina izvršili 17 krivičnih djela protiv imovine i četiri protiv života i tijela, od čega u jednom slučaju nanošenje teške tjelesne povrede.

U dva slučaja maloljetnici su počinili krivična djela protiv polnog integriteta, u jednom slučaju riječ je o nasilju u porodici, a maloljetnici su prijavljeni i za četiri krivična djela u vezi sa zloupotrebom droge.