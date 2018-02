Snimak iz Tešnja alarmirao bezbjednosne stručnjake: Vehabije obučavaju dječake za borbu

TEŠANJ - Dvadesetominutni videosnimak, nastao na području Tešnja, a u kojem dječaci, uključujući i one koji nemaju ni deset godina, prolaze kroz trening nalik vojničkoj obuci, podigao je na noge stručnjake za bezbjednost, koji upozoravaju da su ih scene iz tog snimka podsjetile na ono što u svojim kampovima rade predstavnici Islamske države!

Po svemu sudeći, sporni materijal biće predmet i istrage, što nikog ne čudi, s obzirom na to da su na njemu prikazene i pouke iz islama koje dječacima prenose stariji muškarci, koji izgledom i nošnjom podsjećaju na, ni manje ni više nego vehabije.

PROCURIO: Snimak se pojavio na internetu krajem prošlog mjeseca, kada je postavljen na YouTube kanalu "Diwan BiH", pod nazivom "Askeri 'Zimski kamp 2018 Jelen' jezero Tešanj". Sudeći po informacijama u videu, obuka je obavljena 16. januara.

Dio obuke odvija se na jednom stadionu, gdje dječaci preskaču gume, penju se uz užad i izvode vježbe koje podsjećaju na vojničke. Pritom, stariji muškarci uzvikuju: "Ko smo mi", a dječaci odgovaraju: "Askeri", što u prevodu sa turskog znači vojnici.

I to nije sve. Kao muzička podloga u snimku čuje se pjesma za koju se ispod videa tvrdi da je skinuta s albuma "Asrar", izvođača Mučenika Muhameda, pod nazivom "U tvojoj odsutnosti želim tvoju smrt".

Na jednom od videosnimaka na istom kanalu se ističe da su "Askeri" sportsko udruženje nastalo 2015. godine, koje predstavlja alternativu uličnom odgoju. Tvrde da se može trenirati boks, džijudžicu, rvanje i combat sytem, te da sadrži vjersku komponentu za njegovanje pozitivnih moralnih osobina.

"Ono što 'Asker' čini posebnim je akcenat dat na istinska bratska druženja kroz mnoge sekcije u vidu izleta u prirodu i planinarenja, gdje se nerijetko održavaju edukativni seminari za sve polaznike. Za one koji traže više, tu je spoj prirode i adrenalina kroz simulativnu combat (borbenu) igru Air Soft", navedeno je u videu.

Na kanalu "Diwan" se još nalaze i videosnimci poprilično čudnih naziva, poput "Da li je ženi dozvoljeno da sama putuje autom do Zenice", "Da li će žena u dženetu imati slično što i njen muž", "Da li je kišnica lijek", "Ezan kakav do sada niste čuli u Bošnjaka", "Smije li muž istovremeno spavati s dvije žene", "Kakav je vaš stav o odlascima na more", i slično.

Za "Asker" se na kanalu tvrdi da je udruženje za njegovanje fizičkih i moralnih osobina, a uz taj naziv pominje se i engleski Combat System, ili u prevodu borbeni sistem!

Prema dostupnim informacijama, "Asker", čiju internet stranicu nismo uspjeli pronaći na pretraživaču Google, ima sjedište u Sarajevu, a u toj organizaciji se okupljaju pripadnici vehabijskoselefijskog pokreta.

BLOKADA: Udruženje je na YouTubeu navelo i Facebook stranicu, ali je ta društvena mreža njihovu stranicu blokirala.

Uznemirujući videosnimak od juče je predmet polemika nadležnih, a po svemu, slijedi i istraga. Naime, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je da će nadležni organi ispitati o čemu se radi i upozorio da je zloupotreba djece u bilo koje nelegalne svrhe nezakonita i da mora biti sankcionisana.

Oglasili su se i brojni stručnjaci, pa je tako Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci, rekao Srni da vojnovjerske obuke maloljetnika, koje u BiH sprovodi vehabijska organizacija "Asker", podsjećaju na ono što u svojim kampovima rade predstavnici Islamske države.

Podsjetio je da postoje dokazi da se u okviru "ersoft" klubova i drugih nevladinih organizacija u FBiH sprovodi vojna obuka i da su joj, što je najžalosnije, izloženi maloljetnici.

Vasilije Zrnić, stručnjak za bezbjednost iz Banjaluke, kazao je da vojne obuke maloljetnika, koje sprovodi organizacija "Asker", predstavljaju zapravo pripremu za rat.

"Ove zajednice pri tome koriste metodologije Islamske države i njihovu propagandu. Jer kada ideja ovlada nečim, postaje materijalna snaga i onda imamo skoro gotovog čovjeka za borbena dejstva", ističe Zrnić, ocjenjujući da je riječ o religijskom ekstremizmu, koji ranije nije postojao na ovim prostorima.

Politički analitičar Stevica Deđanski rekao je Srni da podučavanje islamu i vojne obuke maloljetnika vehabijske organizacija "Asker" dokumentuju da "nerealna tvorevina" BiH pomaže džihadiste na Balkanu koji su problem i cijeloj Evropi.

Dedanski kaže da, ako već postoje snimci iz kojih se vidi da čak i djeca prolaze vojnu obuku, to onda vrlo jasno govori o problemu koji neće da vidi samo onaj ko ne želi.

MUK: Upit smo juče poslali Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Tužilaštvu BiH, ali odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili.

Oglasili su se iz MUPa RS, odakle su za "Nezavisne" kazali da, prema operativnim podacima kojima raspolažu, u RS ne postoje paradžemati ni organizovane vehabijske zajednice.

"Operativna saznanja ukazuju da u RS postoji određen broj lica, simpatizera i pristalica navedenog pokreta, koji imaju kontakte s istomišljenicima u FBiH i zemljama regiona, a neki od njih posjećuju takve zajednice i paradžemate u FBiH", kazali su iz MUPa RS.

Dodaju da MUP RS u kontinuitetu preduzima mjere i radnje na otklanjanju potencijalnih prijetnji.

"Iako raspoložive informacije i saznanja ne ukazuju na postojanje priprema za eventualne terorističke napade, a imajući u vidu prisutnost problema na globalnom nivou, MUP RS ne zanemaruje ni tu vrstu potencijalne opasnosti zbog čega se u redovnom radu preduzimaju potrebne mjere predostrožnosti", kažu iz MUPa RS.