Šokantne tvrdnje Tužilaštva: "Debevec od auto-kuće dobio vozilo, registrovao ga na svastiku"

SARAJEVO - U Sudu BiH u toku je ročište o produženju pritvora suspendovnom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem šefu Obavještajno bezbjednosne agencije (OBA) Osmanu Mehmedagiću Osmici, na kojem je tužiteljka Bojana Jolović iznijela nove šokantne detalje iz istrage.

Kako javljaju federalni mediji, u jednoj od tačaka navedeno je da je Debevec primio na poklon automobil auto-kuće "Kramar" iz Ljubuškog, protiv koje se od 2019. do 2021. godine vodio veliki broj postupaka. On je navodno uzeo automobil polo u vrijednosti od oko 15 hiljada KM da to, kako pišu mediji, ne bi "bolo oči".

Debevec je ovo vozilo, dodaje se, registrovao na ime svastike, a ona je dala iskaz i rekla da nikada nije kupila taj automobil i da ju je Debevec zamolio da registruje na njeno ime.

Tužilaštvo je iznijelo tvrdnje i da se Debevec sastajao i sa Đorđetom Ždralom, koji je bio osuđen 2010. godine zbog ubistva tadašnjeg načelnika Uprave policije RS Ljubiše Savića Mauzera.

Jedna tačka se odnosi na bivšeg predsjednika Dinama, Zdravka Mamića.

Riječ je o satu vrijednom 15.000 evra i Mamić je, navodno, rekao istražiocima da je to simbolični poklon koji je dao predsjedniku Suda BiH u vrijeme postupaka ekstradicije koji su vođeni protiv njega jer je, kako je rekao, "znao da je dobro imati predsjednika suda na svojoj strani za vrijeme tih postupaka".

