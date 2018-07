Šokantni detalji iz optužnice: "Djevojčicu zaključavao pa je skidao"

POSUŠJE - Kada u njegovoj kući nikog ne bi bilo, šezdesetpetogodišnjak iz Posušja bi pozvao desetogodišnju komšinicu, te bi je odveo u svoju spavaću sobu, zaključavao vrata, a onda skidao i nju i sebe.

"Nezavisne" saznaju da to piše u optužnici protiv Posušaka, čiji identitet, ni selo odakle je, ne otkrivamo s ciljem zaštite žrtve.

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, bludničenje nad djevojčicom, rođenom 2008. godine, počelo je sredinom 2015, što znači da je tada imala svega - sedam godina! A trajalo je nepune tri godine, sve dok strahote koje je doživjela nije ispričala majci.

"Pozvao bi svoju desetogodišnju susjedu i povlačeći je za ruku, silom odveo u svoju spavaću sobu, gdje bi zaključao vrata, a potom bi joj na njenom mobilnom telefonu pokazivao slike, video-zapise i druge slične predmete pornografskog sadržaja", piše u toj optužnici.

Pritom joj je, dodaje se, pokazao kako se na internet pretraživaču na mobilnom telefonu ukucava riječ "sex".

"To je djevojčica, ne znajući šta ta riječ znači, učinila i na taj se način izlagala pornografskim sadržajima, pa nakon što bi joj pokazao snimke takvog sadržaja, on ih je gledao s njom i kad bi ih pogledali rekao bi joj da i oni to ponove", navodi se u optužnici koju je potvrdio Opštinski sud u Širokom Brijegu.

Zatim je, dodaje se, djevojčicu dirao po dijelovima tijela ispod i iznad odjeće.

"Pokušavao je nju natjerati da rukom i ustima dira njegov polni organ, a potom joj je više puta pokušao skinuti odjeću u čemu je uspijevao skidajući joj tajice i gaćice, pa kad bi ih ona uspjela brzo obući natrag, ispred djeteta je skidao svoju odjeću i na taj način bi joj pokazivao intimne dijelove svog tijela tjerajući je da ga dira", navodi se u optužnici.

Pritom je djevojčici, dodaje se, zaprijetio da to što rade ne smije nikome reći, o čemu je ona i ćutala sve do kraja aprila ove godine.

"Tada je svojoj majci priznala šta joj je on činio, radi čega je sve to majka djevojčice prijavila u Policijsku upravu Posušje", naglašava se u optužnici.

Opštinski sud u Širokom Brijegu za još pola godine produžio je pritvor šezdesetpetogodišnjaku, nakon što je tamošnje Kantonalno tužilaštvo zatražilo produženje pritvora zbog opasnosti da bi mogao uticati na svjedoke i ponoviti ista ili slična krivična djela.

"Županijsko tužiteljstvo je u optužnici predložilo sudu saslušanje 13 svjedoka, četiri vještaka i određeni broj materijalnih dokaza", naveo je za "Nezavisne" Josip Aničić, portparol Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu.