Specijalac pištoljem udario muzičara zbog preticanja

KNEŽEVO - Pripadnik Specijalne antiterostičke jedinice (SAJ) MUP-a Republike Srpske uhapšen je preksinoć u Kneževu nakon što je nanio povrede Dejanu Ćetkoviću (26), muzičaru iz Kneževa.

Do sukoba između njih, kako "Nezavisne" saznaju, došlo je zbog svađe u saobraćaju. U Policijskoj upravi Banjaluka, u kojoj nisu saopštili inicijale n jednog od učesnika ovog incidenta, juče su nam rekli da je zbog preticanja u saobraćaju, oko 19.50, na regionalnom putu Kneževo - Travnik, u Ulici Drage Vranješa, u Kneževu, došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do tuče. Potvrđeno nam je i da je jedno od dvoje uhapšenih lica i pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova RS, koji u momentu incidenta nije bio na dužnosti.

"U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem biće dostavljena informacija Službi za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a RS, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti", naveli su iz PU Banjaluka. O svemu je obaviješten i dežurni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se preduzmu sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti zaprimljene prijave u skladu sa čim će se i izvršiti kvalifikacija događaja. Nezvanično saznajemo da su akteri ovog događaja bili u opel astri i golfu 4, te da jedno vozilo nije dozvolilo drugom da ga pretekne. Kako kaže naš izvor, muškarci su zaustavili vozila i započeli svađu, nakon čega je specijalac izvadio pištolj i jedan metak opalio u vazduh te nakon toga Ćetkovića oružjem udario u glavu.

U ovom sukobu Ćetković je zadobio povredu glave i u nedjelju, oko 21.30 časova, primljen je u Urgentni centar UKC RS u Banjaluci.

Prema riječima Dragana Rakanovića, načelnika Urgentnog centra, pacijent je primljen s lakšom povredom glave.

"Nakon dijagnostičke obrade, rana je hirurški zbrinuta i pacijent je otpušten na kućno liječenje uz propisanu terapiju i ljekarske savjete", navode iz UKC RS.

Ćetković je "Nezavisnim" rekao da nije u prilici da daje izjave te da će se možda o događaju izjasniti naknadno.

Polomili mu zub zbog međe

Trojac iz modričkog sela Vranjak N.A., N.S. i G.S. napao je M.S. (52) i polomio mu zub.

Kako saznajemo, do sukoba koji, se izbio u nedjelju, došlo je zbog spora u određivanju međe u šumi. Teške tjelesne povrede M.S. konstatovane su u Domu zdravlja Modriča, gdje je povrijeđenom ukazana ljekarska pomoć. U Policijskoj upravi Doboj rekli su da se radi na kompletiranju krivičnog predmeta protiv napadača, a o svemu je obaviješten okružni tužilac iz Doboja.

