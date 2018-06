Srednjoškolac osumnjičen za iskorištavanje djece za pornografiju

DOBOJ - Eksplicitne fotografije i video-snimci na kojima je djevojčica mlađa od 14 godina doveli su maloljetnog srednjoškolca iz jednog dobojskog sela pred ovdašnje pravosudne institucije, gdje će odgovarati za krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Iz Policijske uprave Doboj je bez navođenja bilo kakvih detalja saopšteno da je Policijska stanica Doboj 2 podnijela izvještaj ovdašnjem tužilaštvu o izvršenom krivičnom djelu protiv maloljetnika s područja Doboja zbog osnova sumnje da je izvšio iskorištavanje djece za pornografiju.

"Za prijavljeno lice postoji osnov sumnje da je od početka 2017. do početka februara 2018. više puta putem društvenih mreža navodilo dijete na učestvovanje u snimanju dječje pornografije, nakon čega je iste eksplicitne sadržaje pokazivalo svojim prijateljima", saopšteno je u dobojskoj policiji.

S obzirom na to da su i žrtva i počinilac maloljetni u ovom slučaju je nadležan tužilac za maloljetnike, a zbog osjetljivosti predmeta i zaštite interesa djevojčice nije bilo moguće doći do zvaničnih informacija.

Prema nezvaničnim informacijama, maloljetnik, koji srednju školu pohađa u federalnoj opštini Gračanica, svoju je žrtvu, koja se po zakonu tretira kao dijete jer ima manje od 14 godina, upoznao na društvenim mrežama.

Započeo je s njom prepisku, onda od nje tražio da se fotografiše, a potom i snima gola.

"Kada je to ona učinila, tražio je od nje da mu fotografije i video-zapise pošalje, a da bi pred drugovima bio faca i da bi im se pohvalio - te eksplicitne sadržaje im je pokazivao", kaže naš izvor.

Navodno, srednjoškolac je samo jedan u nizu koji u svom telefonu ima eksplicitni sadržaj jer se djevojčica fotografisala i snimala prije nego što je on postao njen virtuelni prijatelj.

"Djevojčica je valjda eksplicitne fotografije slala i dječaku s kojim je bila u vezi, a onda su se one dalje širile kao zaraza, došle su i do drugih maloljetnika koji su je ucjenjivali da ih neće objaviti ako im uplati dopunu ili nešto slično", saznajemo od našeg izvora, koji navodi da poznaje tog srednjoškolca te otkriva da on živi u jednom selu koje je na granici sa FBiH, kao i da se zbog toga školuje u Gračanici, a ne u Doboju.

Za krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju zakonom zaprijećena kazna je od šest mjeseci do pet godina, ali s obzirom na to da je u ovom slučaju riječ o maloljetniku, odmjeravanje kazne bi moglo biti drugačije.