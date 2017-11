Srednjoškolac se ubio očevom sačmaricom

TUZLA - Petnaestogodišnji S.S. u srijedu u poslijepodnevnim satima se ubio očevom lovačkom puškom, sačmaricom, a u tuzlanskom naselju Moluhe, gdje je živio sa porodicom, danas su vladale tuga i nevjerica jer niko ne zna zašto je to ovaj, kako kažu, drag, pametan i pristojan dječak učinio.

"S obzirom na to da nema nikakvih tragova niti dokaza koji upućuju na krivično djelo ili nešto sumnjivo, predmet će biti zatvoren kao tragedija, odnosno samoubistvo", rekao je za "Nezavisne" Admir Arnautović, portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Navodno je maloljetnik ostavio oproštajnu poruku, ali njen sadržaj nije poznat. Uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije MUP-a TK i dežurni kantonalni tužilac.

U razgovoru sa komšijama rečeno nam je da maloljetnik bio rodom iz Zvornika, a prije pola godine doselio se sa porodicom u kuću u tuzlanskom naselju, gdje su živjeli kao podstanari. Mnogi od njih nisu dobro poznavali porodicu, ali su kazali da je dječak bio fin. Komšije su u šoku zbog tragedije.

"Otac je radio u inostranstvu, fino su živjeli. On je bio najmlađi, stariji brat i sestra idu na fakultet", rekla je jedna od naših sagovornica koja se nije željela predstaviti, a koja živi u blizini kući gdje se desilo samoubistvo.

Ona je kazala da nije čula nikakav pucanj. Komšija koji također živi u neposrednoj blizini rekao nam je da je čuo neki zvuk, ali ne kao klasični pucanj.

"Otišao sam u sobu male kćerke da vidim da ona nije nešto oborila. Međutim, nije. Bio je to neki zvuk kao kad oboriš nešto teško. Prozor mi je bio zatvoren. Nisam znao ni da je on sam kući. Nakon sat i po njegova mati je došla i našla ga jer je on bio sam kod kuće kad se ubio. Bio je dijete kako se samo poželjeti može, pametan, dobar u školi", ispričao je komšija.

Dječak je dobar učenik i pohađao je prvi razred Srednje elektrotehničke škole u Tuzli.

Jedan od komšija, koji je želio također biti anoniman, kazao nam je da je dječak izbjegavao ići u školu zadnjih nekoliko dana te da je majci kazao da ga boli stomak. Komšija sumnja da je time tražio način da ostane sam u kući.

Nezvanično, njegov otac je bio lovac i imao je oružje u kući. U toj ulici su nam kazali i da je puška kojom se dječak ubio bila rasklopljena i ostavljena iza ormara, te da je on nju lično sastavio.

Komšijama je to čudno jer je navodno njegova mati govorila da nikada nije iskazivao interes za očevim oružjem, odnosno lovom.

Pokušali smo dobiti komentar iz škole koju je dječak pohađao o tome je li imao problema u školi ili eventualnih neslaganja sa školskim drugovima. Međutim, kazano nam je da je direktor odsutan i ne mogu komentarisati tragediju.