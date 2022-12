Srpčanina terete da je lažno prijavio da su mu tri razbojnika ukrala 18.800 KM

SRBAC - Ljubiša M. (54) iz Srpca osumnjičen je da je lažno prijavio da su mu tri razbojnika ukrala skoro 18.800 maraka, potvrdili su izvori za "Nezavisne".

Policijskoj stanici Srbac, on je to prijavio juče oko 5.10, navodeći da se svojim teretnjakom mercedes kretao lokalnim putem Stari Martinac - Prijebljezi, opština Srbac, te da je tada došlo do pljačke.

"Naveo je da su ga u mjestu Nožičko presrela tri nepoznata lica sa BMW-om i prijeteći oružjem od njega ukrala 10.000 KM i 4.500 evra", rekli su izvori "Nezavisnih".

Uz navođenje njegovih inicijala, Vesna Vučić, portparol Policijske uprave Gradiška, saopštila je da su njene kolege utvrdile da je on lažno prijavio razbojništvo.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju i dokumentovanju predmeta protiv Lj.M. podnese izvještaj za lažno prijavljivanje krivičnog djela", navela je Vučićeva.