Šta je Džombić u Okružnom sudu izjavio u svoju odbranu

BANJALUKA - Aleksandar Džombić, bivši premijer Srpske svjedočio je u banjalučkom Okružnom sudu u svoju odbranu za zluopotrebe prilikom dodjele kredita od 19,4 miliona KM zvorničkoj firmi "Energolinija", te je negirao da je vršio pritisak na Milenka Pavlovića, tadašnjeg direktora Investiciono-razvojne banke RS i članove Velikog kreditnog odbora IRB-a.

Džombić je rekao da nije vršio pritisak na članove kreditnog odbora te da mu nije jasno da se to nalazi u optužnici jer su kako kaže, tokom svjedočenja i oni to negirali.

"Nisu oni tu bili postavljeni kao poslušnici nego stručnjaci, sa respektabilnim iskustvom. Bili su tamo da daju svoj doprinos”, rekao je Džombić.

Prema njegovim riječima, predsjedavao je sjednicom odbora kada je sporni kredit odobren, a prije toga postojale brojne intervencije i pozivi da se "Energoliniji" omogući tražena investicija.

Kako je naveo, pozivi su bili sa svih strana, kako od načelnika Zvornika, tako i od privrednih subjekata, "Alumine", Privredne komore…

"Bili su suočeni sa rastom cijena gasa, pa je bila ideja da se naprave dva kotla za prelezak na ugalj. Da se to nije uradilo, stala bi proizvodnja jer je postojao i veliki dug prema “BH gasu”. Oko 5.000 radnih mjesta bi se ugasilo da je proizvodnja stala, a 15.000 do 20.000 porodica bi imalo smanjene prihode. To je bio problem cijele RS, a ne samo Birača", rekao je Džombić.

Naveo je da je kredit od 19,4 miliona KM odobren pod uslovom da se "Alumina" uvede kao sudužnik.

"To je bio naš uslov. "Alumina" da nije prihvatila da bude jemac, ne bi dobili ništa”, rekao je Džombić.

Prema njegovim riječima, nisu bili presudni pritisci za opšti javni interes, nego da se zadovolje profesionalni kriterijumi za dodjelu kredita.

"Alumina" je, kako je rekao, danas jedan od najuspješnijih privrednih subjekata u BiH, čija je dobit u posljednjem finansijskom izvještaju iznosila 27 miliona KM.

Prema Džombićevom mišljenju, mogli su u jednoj godini vratiti taj kredit.

Zoran Bubić, Džombićev branilac, rekao je da je novi predsjednik Upravnog odbora privrednog društva "Alumina" Zoran Stevanović, u medijima izjavio da će “do kraja mjeseca biti vraćen cjelokupan kredit”.

Džombić je inače optužen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja, odnosno za malverzacije oko dodjele kredita od 19,4 miliona KM "Energoliniji" 2012. godine

Inače, Republičko tužilaštvo tereti Džombića za zloupotrebi službenog položaja prilikom dodjeljivanja 19.4 miliona KM kredita Investiciono - razvojne banke "Energoliniji". Navodi se da je on bio svjestan da kredit neće moći biti vraćen zbog nesposobnosti firme. Teret ga i da je zvao tadašnjeg direktora IRB RS Milenka Pavlovića, kako bi ga ubijedio da treba da prihvati zahtjev za kredit "Energoliniji".

Pavlović je to odbio i dao ostavku, a nakon toga je pomenuto preduzeće ponovo podnijelo zahtjev za kredit od 19.4 miliona, a Džombić je 16. februara 2012. godine potpisao odluku o odobravanju kredita.