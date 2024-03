Šta je novo ispričao Krunićev vozač na ponovljenom suđenju

​BANJALUKA - U ponovljenom postupku optuženima za teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića pred banjalučkim Okružnim sudom, danas je ponovo svjedočio Krunićev vozač Goran Ilić koji je svjedočio zašto je tokom napada ranjen ostavio pištolj na putu i odvezao džip, te je rekao da je to uradio zato što je ispucao sve metke i pištolj mu je bio beskoristan.

On je kategorično naglasio da je sve povrede zadobio dok je bio u autu te da nijednu od tih povreda nije dobio kada je izašao iz vozila.

Tokom napada ranjen je u glavu, ruku i nogu kada su napadači pucali samo s desne strane dijagonalno od vozila.

Inače, Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom je Benedi Đukanović osuđen na 40 godina zatvora, Rodoljub Gajić na 20 godina zatvora, a optuženi Emilio Baldo oslobođen zbog teškog ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića 22. aprila 2019. godine u Glamočanima kod Laktaša.

Ilić je u trenutku napada bio za volanom “Land kruzera” i jedini svjedok zločina te je ponovio da je kobnog dana sa Pavlovićem preuzeo smjenu čuvanja Krunića te da je nešto prije zločina iz “Moretija” u kojem je bio Krunić, čak išao da vozi hranu Krunićevoj porodici ali da ništa nije bilo sumnjivo do trenutka kada je po povratku u vikendicu u Glamočanima džip napadnut iz zasjede.

Pojasnio je da je on vozio, Pavlović je bio na mjestu suvozača i Krunić iza suvozača.

Kako je naveo, put je bio takav da se nije brzo kretao a kada je usporio na 20 kilometara na sat prije skretanja za vikendicu vidio je bljesak i čuo rafalnu paljbu koja je zasula džip u kojem su bili te je ranjen.

Kako je naveo, nije bio svjestan šta se dešava dok ga nije metak pogodio.

“Bio je mrak, a stakla je bilo na sve stane. Boljelo me je i bio sam preplašen. Uspio sam se skupiti kod volana. Džip je bio automatik i krenuo je sam dok nije stao. Nisam siguran jesam li pritisnio kočnicu kada sam ranjen, ali motor nije bio ugašen”, pojasnio je Ilić dodajući da je vidio dva praska sa dva mjesta 10-15 metara od auta.

Kako je naveo dozivao je Krunića koji nije reagovao, a Pavlović je pokušao podići ruku, ispustio samo krik i više se nije javio.

“Gledao sam gdje sam ranjen to je trajalo par sekundi. Otvorio sam vrata pokušao se nasloniti i pao. Samo sam vidio bljeskove. Razmišljao sam da će napadači doći da me dovrše”, rekao je Ilić i dodao da se dovukao do zadnjeg dijela vozila.

“Bila mi je krv oko očiju, ali vidim dva obrisa dole niz put 20-30 metara. Repetirao sam pištolj i sa zemlje zapucao prema njima”, rekao je Ilić.

Kako je naveo, nije bio siguran ali imao je oko 15 metaka i sve je ispucao u pravcu tih silueta pa je ostavio pištolj jer je bio prazan.

Napomenuo je da su i oni zapucali rafalno prema njemu, ali bio je na zemlji i nisu ga pogodili te je sve svoje povrede zadobio dok je bio u autu.

Kako je rekao, uspio je da otvori vrata i vidio da Krunić ima povredu glave i ne reaguje kada ga je povukao a i Pavlović je bio nepomičan.

Pozvao je kolegu i rekao mu da su napadnuti, te je sjeo u auto i polako nastavio prema vikendici gdje su ga dočekali članovi obezbjeđenja.

“Izašli su Tamara i djeca nastala je vriska”, rekao je Ilić, dodajući da su Krunića stavili u drugo vozilo i odveli u bolnicu, a on je ostao na imanju.

Do nadvožnjaka gdje ga je čekala Hitna pomoć vozio ga je Krunićev rođak, a u putu je kako kaže vidio jedno tijelo kraj puta oko kojeg su bili okupljeni mještani.

Na pitanje Tatjane Savić, branioca Benedija Đukanovića, zašto je izlazio iz vozila i izložio se dodatnoj opasnosti, Ilić je odgovorio “Da, da bih se izložio opasnosti”.

Na pitanje zašto ranije nije pomenuo da je vidio tijelo ( za koje je utvrđeno da je ubijeni napadač Željko Kovačević) odgovorio je “da ga niko nije ni pitao”.

Sudsko vijeće kojim je presjedavao Branimir Jukić, tražilo je od Ilića da se potpiše lijevom i desnom rukom kako bi se otklonila sumnja koja mu je dominantna ruka.

Svjedočili su i radnici Sektor Sekjuritija Duško Konjević i Goran Dobraš.

Konević je ispričao da je kada je čuo za pucnjavu brzo krenuo prema vikendici u putu pokupio Dobraša te da su pokraj puta vidjeli muškarca koji kleči sa rukama iza glave u čudnom položaju.

“Izašao sam izvadio pištolj rekao 'ruke uvis', ali nije regovao pa sam ispucao metak upozorenja. Primjetio sam krv u donjem dijelu tijela, nogavica mu je bila mokra. Glava mu je samo klonula dole. Mi smo otišli jer mi je samo bilo važno da stignem što prije na imanje”, rekao je Konjević.

Naveo je da su ranjenog Krunića umotali u tepih i odvezlo u bolnicu.

Sudija Jukić rekao je da će u ovom slučaju biti urađena rekonstrukcija te da je naložio balističko vještačenje, a tražiće medicinsko.

Istakao je da u BiH niko nema 3D skener za rekonstrukciju te istakao da ne zna kako će se to izvesti i da li će sud imati dovoljno novca za tu vrstu rekonstrukcije.

Takođe ja kazao da bi rekonstrukciju mogao da uradi vještak iz Novog Sada.

Advokat Savić je rekla da bi vještačenje mogao da uradi Vojin Maštruko jer ima bolje reference, a Jukić je naveo da taj vještak po naredbi odbrane već pregledao auto i uradio nalaz i da zbog toga ne može sada da učestvuje u rekonsturkciji.

Savić je dodala da taj vještak nije na listi vještaka i da Maštruko ima bolje reference.

Jukić je dodao: ”Možda će presuda pasti još pet puta, ali Maštruko ne može da vještači. Već je uradio nalaz i dao svoje mišljenje, opisao situaciju kako je pucano i slijeve i desne strane i sprijeda. Ne vidim kojim bi čudom sada rekao da je pogriješio”.

Đukanovića i Baldu terete da su organizovali zločin sa Željkom Kovačevićem, koji je nastradao u noći ubistva, a Gajića, koji je bio obezbjeđenje Krunićeve porodice da je Kovačeviću odavao informacije o kretanju Krunića kako bi mu oprostio dug.

