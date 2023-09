Šta je pokazala analiza telefona optuženog za svirepo ubistvo Ariela Bogdanovića

BANjALUKA - Dalibor Mandić (37) iz Banjaluke, koga terete za brutalno ubistvo Ariela Bogdanovića (28) kojeg je izbo nožem, desetak minuta nakon zločina na području Starčevice ugasio je telefon.

Na ovo ukazuje operativno digitalna analiza podataka dobijenih od kompanije M:tel za telefon koji je koristio optuženi. Analizu je uradio specijalista Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Miroslav Ćurković koji je saslušan kao vještak na suđenju Mandiću u banjalučkom Okružnom sudu.

"Tog 2. decembra 2021. godine telefon koji je, prema podacima tužilaštva, koristio optuženi Mandić u 19 časova 47 minuta i tri sekunde odjavljen je s mreže. To je registrovano na baznoj stanici Starčevica", rekao je Ćurković.

Pojasnio je da to znači da je telefon ili ugašen ili mu je istrošena baterija, a u to doba je bio na području koje pokriva pomenuta bazna stanica.

Ćurković je još istakao da je analizom listinga za telefon optuženog utvrdio da on nije imao komunikacije sa Bogdanovićem.

"Nisu zabilježene komunikacije između telefona koje su koristili", rekao je Ćurković.

Naglasio je da nije mogao da utvrdi kretanje optuženog na osnovu podataka s baznih stanica o telefonu koji je koristio.

"Postoji samo jedan zabilježen podatak koji se može iskoristiti za utvrđivanje kretanje, a to je da je telefon optuženog tog dana kada se odjavio s mreže bio pokriven baznom stanicom Starčevica", rekao je Ćurković.

Na pitanje odbrane da li bazna stanica Starčevica pokriva mjesto zločina, Ćurković je odgovorio da najvjerovatnije ne pokriva, ali da on to ne može da tvrdi. Dodao je da je bazna stanica Starčevica od mjesta ubistva udaljena nekih šest do sedam kilometara. Saslušanjem Ćurkovića, koga je sud cijenio kao vještaka, te prilaganjem dva dokumenta tužilaštvo je okončalo izvođenje svojih dokaza.

Mandića terete za teško ubistvo počinjeno na svirep ili podmukao način koje počinio 2. decembra prošle godine oko 19.35 časova na Bulevaru srpske vojske. Kako se navodi u optužnici, Mandić je kobne večeri, u namjeri da ga ubije, pratio Bogdanovića koji je išao iz pravca Tržnog centra “Delta planet” prema Rebrovačkom mostu. Stigao ga je u blizini studentskog kampusa i ubo nožem u predjelu gornjeg dijela trupa nakon čega je Bogdanović ranjen počeo da bježi te je prešao kolovoz na Bulevaru srpske vojske i pao kod benzinske pumpe. Mandić mu je pritrčao te ga nožem ubo osam puta i usmrtio, a zatim pobjegao. Ubistvo su snimile kamere obližnjeg video-nadzora, a snimak je ranije pregledan u sudnici.

Prijedlozi

Odbrana optuženog Dalibora Mandića predložila je 12 svjedoka i ponovno saslušanje vještaka medicinske struke Željka Karana te advokata Vanju Lakić koja je ranije zastupala optuženog. Sud je prihvatio saslušanje osam svjedoka, kao i optuženog i vještaka Karana, dok će o prijedlogu za saslušanje advokata odlučiti naknadno. Odbijeno je saslušanje četiri svjedoka, jer su neki ranije saslušani, a za nekima smatra sud nema potrebe.