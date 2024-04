Stanivuković za krivičnu prijavu zbog milionskog kredita optužio Đajića

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković komentarisao je izvještaj koji je Policijska uprava Banjaluka podnijela je protiv njega i Vuka Višekrune, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave, zbog sumnje da su nenamjenski potrošili kredit od 1.767.129 KM, te je rekao da je to politička priča koju je nazvao "budalaštinom".

"To je budalaština i jedna politička priča. Dokaz tome govori da je tu policija samoincijativno prikupljala podatke. Dakle, u ovom trenutku nema naredbe o sprovođenju istrage od tužilaštva. Naravno, kod nas se sve to svodi na politiku. Sa druge stane ja ću u narednom periodu u javnost izaći s tačnim informacijama i vidjećete dokaze koje imamo za to kako je Đajić, i još dva čovjeka iz policije pritiskao da ovo rade. Mi se ozbiljno bavimo ovim poslom i to je samo jedna politička priča. Ja sam najsrećniji i najponosniji gradonačelnik. Zamislite da kažu da ste nenamjenski trošili pare a vi odete i vidite kružni tok, park, da smo pomogli djeci da dobiju tuđu njegu i pomoć, isplatili podršku za vantjelesnu oplodnju i ulicu koju smo radili", rekao je Stanivuković.

Kako je rekao, to su sredstva koja su utrošena za ljude i sva ta priča je "politička osveta".

"Ja sam juče bio u policiji i tako mi je bilo lijepo. Došao sam u devet, popio kaficu tamo kod njih, ispričao se. Nisu to tako ni loši ljudi. Fini su ljudi. Bilo je lijepo, milina. Malo sam se ispričao, uživao… Volim ja otići tamo. Smiješno je samo što neko pokušava malo mene politički da poremeti, da me zastraši, ali ja sam toliko navikao ići u policiju", rekao je Stanivuković.

Dodao je da ima preko 20 podnesenih krivičnih prijava za vrijeme svoje političke karijere.

Inače, Policijska uprava Banjaluka saopštila je da je podnijela izvještaj protiv D.S. i V.V iz Banjaluke zbog sumnje da su nenamjenski potrošili kredit od 1.767.129 KM.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, izvještaj je podnesen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci i to protiv D.S. zbog sumnje da je počinio krivično djelo obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, a protiv V.V. za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

"Postoje osnovi sumnje da je lice D.S. navedeno krivično djelo počinilo od 10. oktbora 2023. do 6. marta 2024. godine, na način da je iskoristio kreditna sredstva u iznosu od oko 1.767.129 KM za namjenu drugačiju od one koja mu je odobrena. Lice V.V. se sumnjiči da je 1. novembra i 6. novembra 2023. godine iskoristilo svoj položaj i ovlaštenja te potpisalo dokumente koja su u suprotnosti sa važećom dokumentacijom", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.