Stanivukoviću 25 godina robije jer je ženu polio benzinom i zapalio pred djetetom

BANJALUKA - Branislav Stanivuković (46) iz Srpca pravosnažno je osuđen na 25 godina zatvora zbog ubistva nevjenčane supruge Milice Marinković (33), koju je polio benzinom i zapalio, potvrđeno je za "Nezavisne novine".

Stanivukovića je osudio Vrhovni sud Republike Srpske koji je odbio žalbu odbrane optuženog, potvrdila nam je Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda.

On je osuđen jer je u Aleksandrovcu, kod Laktaša, pred njenim djetetom benzinom polio vanbračnu suprugu po glavi i tijelu pa je zapalio upaljačem.

Monstruozan čin se desio 20. jula 2020. godina, u blizini kuće njene majke u Aleksandrovcu, a žena je podlegla teškim opekotinama 3. avgusta u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Prema prvostepenoj presudi, on je maltretirao ženu od 2010. do 2020. godine, a djelo je počinjeno na naročito svirep način i to pred kćerkom žrtve. Ženu je deceniju zlostavljao, tukao i psihički maltretirao braneći joj da ga napusti, te da bilo kome priča o tome. Ona je zbog toga pokušala da ode od njega. Prvi put je pobjegla 2012. godine, te je on bio zapalio kuću njenog očuha i majke u mjestu Mrčevci kod Laktaša.

Iz straha za život svoje maloljetne kćerke koja je ostala da živi i radi u Laktašima, žrtva se vratila u vanbračnu zajednicu s Stanivukovićem.

Na dan zločina Stanivuković je presreo vanbračnu suprugu na lokalnom putu dok je sa njom bila maloljetna kćerka Slađana M.

Taj dan žrtva je otišla u Mrčevce jer joj je Stanivuković rekao da će zapaliti kuću njene majke i njene stvari, a na šta se nesrećna žena bila požalila i kćerki.

U svom potresnom svjedočenju ranije tokom suđenja, njena kćerka Slađana M. je ispričala potresne scene koje je doživjela kada joj je nasilnik zapalio živu majku, a žrtva je vrišteći molila kćerku da je ugasi.

Slađana je tada ispričala da je Stanivuković, dok su bili u Mrčevcima, razgovarao sa policijom, a zatim su otišli na suprotne strane, a ona je sa majkom krenula pješice prema Aleksandrovcu.

Slađana se prisjetila da se Stanivuković brzo vratio za njima i autom išao polako pored njih te njenoj majci govorio da je voli.

Na mjestu gdje se desila tragedija ih je prestigao i izašao iz auta noseći flašu.

"Rekao je 'Sad je dosta, ti ćeš mene ostaviti', te je flašom polijevao mamu, a ona je bježala od njega. Trčala sam za njima i u jednom momentu vidjela sam kad je pružio ruku i veliki plamen od pasa nagore", kazala je tada kćerka Slađana M.

Kako je rekla, majka joj je imala jake opekotine gornjeg dijela tijela te da joj samo noge nisu izgorjele, a na glavi je ostao samo dio kose.

Pokušala je majku ugasiti jaknom, ali je imala jake opekotine gornjeg dijela tijela.

Pomogla joj je žena koja je naišla i pozvala je policiju i hitnu pomoć koji su brzo došli.

Tada je ispričala i da je Stanivuković njenu majku psihički i fizički zlostavljao godinama i za tri godine koliko je živjela sa njima, više pamti ružne, nego lijepe dane.

Njena majka ga je kako kaže pokušala ostaviti, ali nije smjela.

"Kada je 2012. godine otišla u Austriju nazvao je da se vrati ili će ubiti mene i zapaliti njenu porodičnu kuću pa se ona vratila. Kuću je zapalio", rekla je ranije Slađana M.

Ranije je Stanivuković bio osuđen na 30 godina, ali je Vrhovni sud Republike Srpske smanjio kaznu sa 30 na 25 godina zatvora.

Takođe, prije ovih presuda kažnjavan je novčano zbog paljevine kuće i uzgoja i trgovine marihuanom.

