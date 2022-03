Stevanović: Postoje podaci o naručenoj likvidaciji funkcionera iz Zvornika

ZVORNIK - Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, izjavio je da postoje operativni podaci o naručenoj likvidaciji funkcionera iz Zvornika, ali, kako kaže, ne zna o kome je riječ.

"Stvarno ne znam o kome je riječ. Policija je tu prisutna uglavnom oko mene. Možda sam ja, možda i nisam, ko će znati", rekao je Stevanović za "Nezavisne novine".

On je dodao da je pojačano prisustvo policije u zgradi Gradske uprave, te da on nema policijsku pratnju.

"Imam vjeru u ono što radi naš MUP i učekujem da se utvrdi šta je u pitanju. Nikome ništa nisam kriv", rekao je Stevanović.

On je dodao da, ako je neko naručio i platio da neko bude ubijen, "taj se još nije sačuvao".

"Ne treba se ponašati kao da to ne postoji, ali ne treba ni praviti paniku. Ja sam to danas izjavio jer me zovu ljudi, pa i novinari. Imali smo sjednicu gradskog parlamenta i vidjeli su odbornici i novinari da tu ima neko ko u redovnom postupku ne bi sjedio na sjednici skupštine", rekao je Stevanović, te potom potvrdio da je u pitanju policajac u civilu.

Naglasio je da je transparentan, te da je o tome pričao i s policijom.

"Oni su mi i skrenuli pažnju, bili kod mene", naglasio je Stevanović za "Nezavisne novine".

Stevanović je rekao da ima vjeru u ono što radi MUP.

"Imam vjeru u ono što radi naš MUP i očekujem da se utvrdi šta je u pitanju. Nikome ništa nisam kriv", rekao je Stevanović.

S druge strane, iz Policijske uprave Zvornik rekli su da se o ovome neće oglašavati.